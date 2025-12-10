Sektionschef till Regeringskansliets sektion för Betalningar
Regeringskansliet / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-12-10
Ekonomi- och affärsenheten, Förvaltningsavdelningen
Har du erfarenhet som chef inom ekonomi i offentlig verksamhet med starkt fokus på leverans? Är du en teamspelare som gillar att arbeta med människor och vet att du gör skillnad? Som sektionschef på Regeringskansliet har du en central roll i myndigheten med många kontaktytor mitt i politikens centrum. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med en kultur som präglas av samarbete och professionalitet.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som chef ansvarar du för sektionen för betalningar inom Regeringskansliets centrala ekonomi- och inköpsenhet, RK Ekonomi och Affärer. Sektionen arbetar med Regeringskansliets samtliga betalningar och är central fakturamottagare för flertalet departement. Ditt uppdrag som sektionschef omfattar bl.a. ansvaret för att Regeringskansliets betalningar sker på ett korrekt, säkert och effektivt sätt. Som sektionschef ansvarar du både för den löpande driften och för att utveckla verksamhetens arbetssätt och systemstöd. I rollen ingår budget-, verksamhets- och personalansvar. Sektionen har ca 14 medarbetare som består av redovisningsekonomer och ekonomiadministratörer.
Du driver förbättrings- och digitaliseringsinitiativ, optimerar processer och säkerställer hög kvalitet. Dessutom är du en aktiv ledare som utvecklar medarbetare, skapar engagemang och leder förbättringsarbete som stärker både team och verksamhet.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
Din bakgrund
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen med inriktning ekonomi. Har du genomgått relevanta utbildningar inom ledarskap är det meriterande. Du har flerårig och aktuell erfarenhet som chef och ledare med personal, verksamhets- och budgetansvar inom området ekonomi. Vidare har du erfarenhet av arbete med ekonomi och/eller betalningsrelaterade processer inom statlig verksamhet. Du har även goda kunskaper om det ekonomiadministrativa regelverket inom staten samt kunskap i statlig redovisning.
Det är meriterande om du har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete inom statlig verksamhet (t.ex. digitaliseringsprocesser). Det är även meriterande med erfarenhet av Visma Proceedo och Unit 4 ERP. Har du erfarenhet av fakturamottagning är det också meriterande.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. Vi ser även att du noggrann och strukturerad samt att du är lyhörd som person.
Läs mer på: Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Tillsvidareanställning (med sex månaders inledande provanställning) samt ett tidsbegränsat förordnande som chef. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Louise Thorfinn 08-405 51 01 eller rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på telefon 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringverktyg senast 2:a januari.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
