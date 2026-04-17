Sektionschef till rättsenhet på nya rätts-och processavdelningen
Skatteverket / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2026-04-17
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap för att skapa värde för Skatteverkets kunder. Du har en avgörande roll i vår förändringsresa. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som chef och ledare på Skatteverket ser du till helheten, skapar förutsättningar och agerar medvetet i vardagen. Tillsammans med andra arbetar du för att skapa värde med fokus på kunden, med grund i vårt samhällsbärande uppdrag. I ditt ledarskap möjliggör du utveckling och lärande genom att ge mandat och skapa stort handlingsutrymme; du förstärker och följer upp de beteenden och den kultur som behövs för att vi tillsammans ska kunna genomföra vårt uppdrag. Du förväntas agera och leda även om svaren inte är givna, vägvalen inte tydliga och arbetssätten inte självklara. Med mod och insikt utmanar du våra invanda tankesätt och arbetssätt och är själv öppen för att låta dig utmanas.
Rättsavdelningen kommer från och med 1 juni att bilda en ny avdelning tillsammans med processverksamheten inom Skatteverket. Den nya avdelningen kommer att ha ca 580 medarbetare och kommer vara är organiserad på sex enheter, varav tre kommer vara rättsenheter.
Rättsenheternas uppdrag är rättslig styrning och rättsligt stöd till Skatteverkets olika avdelningar. Inom ramen för sitt uppdrag bidrar rättsenheterna till rättsutveckling och har därutöver vissa särskilda uppgifter. Rättsenheterna utför sitt uppdrag bland annat genom att ta fram föreskrifter och allmänna råd, besluta ställningstaganden, skriva rättsfallskommentarer och löpande uppdatera rättslig information i t.ex. Rättslig vägledning, svara på rättsliga frågor och verka för regelförändringar. Vi ger stöd till Regeringskansliet i lagstiftningsfrågor genom att bland annat besvara remisser.
Vi söker nu en sektionschef till den nya rättsenhet 1. Du kommer där ha delat ansvar och ett nära samarbete tillsammans med två andra sektionschefer för ett ansvarsområde som kommer att innehålla rättslig styrning inom bland andra följande områden:
förfarande inom våra verksamhetsområden, borgenär, brottsbekämpning, sanktionsavgifter, handlingsoffentlighet, sekretess, arkivjuridik, skyddet av mänskliga rättigheter inkl. dataskydd, informationssäkerhet m.m., inköp och upphandling, olika rättsområden inom civilrätten (såsom avtalsrätt, köprätt, immaterialrätt, konkurrensrätt) samt statsstöd. Det praktiska ansvaret för hanteringen av frågorna kan delas upp mellan er sektionschefer som delar ansvaret för de tre sektionerna. Du har personalansvar för medarbetarna på din sektion.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschefen. Du har tillit till dina ca 20 medarbetares förmågor att genomföra uppdraget för att på bästa sätt leverera förväntat resultat. Du blir en viktig del i arbetet att tillsammans med kollegorna utveckla avdelningen utifrån Skatteverkets strategiska riktning.
Rättsenheterna har en virtuell organisation. Din chef och dina arbetskamrater är placerade på olika orter i landet och vi kommunicerar med varandra med hjälp av olika digitala verktyg. Placeringsort för tjänsten är enligt överenskommelse på någon av de orter där Skatteverket har kontor.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och förändring. Vi har en gemensam syn på hur ledarskapet bidrar till det, hur vi når resultat och främjar en förändringskultur. Som chef och ledare hos oss är du med och driver utveckling av både verksamhet och ledarskap.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
relevant högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (alternativt 120 gamla poäng)
flerårig relevant och aktuell erfarenhet av ledarskap med personalansvar
flerårig relevant och aktuell erfarenhet av arbete med rättsliga bedömningar på statlig myndighet.
Det är önskvärt att du har relevant och aktuell erfarenhet av att driva förändringsarbete i rollen som chef. Det är även önskvärt att du har relevant och aktuell arbetslivserfarenhet från Skatteverket.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader. Inom Skatteverket tillämpar vi chefsförordnanden på upp till fem år, med möjlighet till förlängning i perioder om högst tre år, utan begränsning i antal förlängningar.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, vår syn på ledarskap och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4 (visa karta
)
171 94 SUNDBYBERG
enhetschef
Cecilia Asker cecilia.asker@skatteverket.se 010-5731541
9862290