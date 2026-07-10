Sektionschef till Ragn-Sells Recycling i Umeå!
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2026-07-10
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Vill du kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och hållbarhet i en roll där du gör verklig skillnad? På Ragn-Sells får du möjlighet att leda en viktig verksamhet inom återvinning och cirkulär resurshantering samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vi jobbar med löpande urval, ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att säkerställa en säker, effektiv och lönsam verksamhet. Du leder och utvecklar dina medarbetare samtidigt som du driver förbättringsarbete inom produktion, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Du kommer att ansvara för Ragn-Sells anläggning i Umeå/Dåva samt verksamheten vid deras mindre anläggning i Örnsköldsvik. I gruppen du leder ingår 7 medarbetare bestående av både arbetsledare och miljöarbetare.
En viktig del av rollen är att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande miljötillstånd, lagstiftning och myndighetskrav. Du kommer att arbeta nära både interna och externa intressenter samt delta aktivt i arbetet med att utveckla verksamheten för framtiden. Rollen innebär även ett nära samarbete med övriga sektionschefer och funktioner inom regionen och centrala stödfunktioner.
Du erbjuds
En trygg arbetsgivare med en platt organisation och goda utvecklingsmöjligheter.
En ledande aktör inom hållbarhet, återvinning och cirkulär ekonomi.
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Delaktighet i anläggningens ledningsgrupp.
En prestigelös arbetsmiljö med engagerade kollegor och chefer.
Ett arbete där affärsnytta och samhällsnytta går hand i hand.
Flexibilitet och möjlighet till visst distansarbete.
Hos Ragn- Sells blir du en del av en kultur där samarbete, engagemang och kunskapsdelning är en självklarhet. Du får arbeta tillsammans med kompetenta kollegor i en organisation som ständigt utvecklas och där hållbarhet står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Leda, utveckla och coacha medarbetare och skapa förutsättningar för ett engagerat och välfungerande team.
Ha personal-, arbetsmiljö-, budget- och resultatansvar för verksamheten.
Säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och att en stark säkerhetskultur upprätthålls.
Ansvara för driftledning, resursplanering och uppföljning av verksamheten.
Arbeta aktivt med riskbedömningar, tillbudshantering och förebyggande arbetsmiljöarbete.
Säkerställa att verksamheten följer miljötillstånd, lagkrav och interna riktlinjer.
Ansvara för miljöfrågor, tillståndsärenden, myndighetskontakter och uppföljning av tillståndsvillkor.
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och produktion.
Säkerställa rätt kompetens och bemanning genom rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare.
Delta aktivt i ledningsgruppsarbetet och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap med personalansvar.
Har erfarenhet av budget-, verksamhets- eller resultatansvar.
Har god förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Trivs med att skapa struktur, driva förändring och utveckla verksamheter.
Är en tydlig och kommunikativ ledare som bygger starka relationer och team.
Har god administrativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i olika IT- och affärssystem.
Har ett intresse för miljöfrågor, hållbarhet och cirkulär resurshantering.
Innehar B-körkort då resor mellan anläggningarna i Umeå och Örnsköldsvik förekommer.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från återvinnings-, industri-, process- eller energiverksamhet.
Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet.
Erfarenhet av miljölagstiftning, miljötillstånd och myndighetskontakter.
Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Eftergymnasial utbildning inom miljö, teknik, industri eller annat relevant område.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ordningsam
Ansvarstagande
Målmedveten
Optimistisk & Engagerande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "42Q317". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9999518