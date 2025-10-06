Sektionschef till Ragn-Sells Recycling i Örebro
2025-10-06
Har du intresse för hållbarhet och cirkulär ekonomi och är en engagerad ledare som vill vara med och driva utvecklingen mot en hållbar framtid? Nu söker Ragn-Sells Recycling en sektionschef till sin insamlingsverksamhet i Örebro.
OM TJÄNSTEN
Insamlingsverksamheten är viktig del av Ragn-Sells ambition att optimera logistiken och bidra till en grönare framtid. Som Sektionschef har du en nyckelroll i att säkerställa att materialflöden hanteras och transporteras effektivt och hållbart, med fokus på återvinning och optimering. I rollen kommer du ha ett nära samarbete med övriga sektionschefer för Ragn-Sells anläggningar och material, samt med andra sektioner inom företaget för att optimera verksamheten.
Du erbjuds
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor
• Kompetensutvecklingsmöjligheter genom Ragn-Sells egen Akademi
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Sektionschef kommer du att driva utveckling och förbättringar av verksamheten tillsammans med dina medarbetare, säkerställa effektivitet och optimalt resursutnyttjande, samt följa upp mål och resultat. Ekonomiskt ansvar och efterlevnad av lagar, tillstånd och avtal är också centrala delar av ditt uppdrag.N/A
• Ansvara för den dagliga driften och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och säkert
• Utveckla och implementera arbetsrutiner och processer för att förbättra insamlingsverksamheten tillsammans med dina medarbetare
• Ha ekonomiskt ansvar för din sektion och säkerställa att gällande lagar så som kör- och vilotider, ADR och kundkrav följs
• Ansvara för avtal och samarbete med lejdåkerier
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av ledarskap inom logistik- och transportbranschen eller liknande verksamhet
• Har goda kunskaper i svenska samt grundläggande kunskaper i engelska
• Har B-körkort och egen bil
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Optimistisk & Engagerande
• Målmedveten
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ragn-Sells är ett ledande återvinningsföretag som arbetar med cirkulär ekonomi och avfallshantering. Avdelningen Insamling Örebro hanterar både farligt och icke farligt avfall. Varaktighet, arbetstid, etc.
