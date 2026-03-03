Sektionschef till Ragn-Sells i Västerås
2026-03-03
Vill du genom ditt dagliga arbete göra verklig skillnad? Du har nu möjlighet att bli en del av Ragn-Sells i rollen som sektionschef för VA-verksamheten i Västerås! Välkommen till ett företag som genom sitt arbete bidrar till ett bättre samhälle och en bättre miljö, där omsorg om jorden och bra affärer går hand i hand.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Ragn-Sells är ett företag i framkant som verkar inom en spännande framtidsbransch där deras gedigna historia och stora kunnande är en enorm styrka. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Verksamheten i Västerås består av en anläggning med olika fordon samt spol- och sugbilar VA. Den operativa VA-verksamheten leds av transportplanerare, i verksamheten arbetar även ca 10 miljöarbetare. Som sektionschef för VA-verksamheten har du ett övergripande ansvar för att säkerställa nöjda kunder och att Ragn-Sells tjänster håller utlovad kvalitet. Du rapporterar till regionchefen och kommer ingå i regionledningsgruppen.
Du erbjuds
En nyckelroll inom Ragn-Sells med stor möjlighet att påverka och omsätta dina idéer i praktiken
Kontinuerlig kompetensutveckling i din roll som ledare via Ragn-Sells egna Akademi
Ett arbete inom en framtidsbransch som bidrar till ett bättre samhälle
Vi söker dig som
Har erfarenhet av en ledande befattning, antingen via tidigare arbete alternativt inom en idrottsverksamhet
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Talar och skriver obehindrat på svenska då språket används i det dagliga arbetet
Har goda kunskaper i engelska, tal och skrift
Har B-körkort
Det är även meriterande om du som söker har tidigare erfarenhet av ledarskap inom specifikt logistik- och transportbranschen eller liknande verksamhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du som söker är:
Strukturerad
Affärsinriktad
Kommunikativ
Inspirerande
Utöver ovan önskvärda personliga egenskaper kommer vi lägga främst vikt på din vilja att utvecklas som ledare.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
