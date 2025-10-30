Sektionschef till Ragn-Sells för avdelning Vatten och Gas
Job Solution Sweden Consulting AB / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2025-10-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
, Nyköping
eller i hela Sverige
Ragn-Sells är ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och miljö, med en stark företagskultur som präglas av samarbete och engagemang. Trots att bolaget idag har cirka 2 500 anställda har de lyckats behålla en familjär känsla med ambitiös företagsamhet och korta beslutsvägar. I Sverige har Ragn-Sells drygt 1600 medarbetare och koncernen finns även i Norge, Danmark och Finland.
På anläggningen i Häradsudden blir du en del av en kultur där samarbete och kunskapsdelning är en självklarhet. Här arbetar totalt runt 65 personer, varav cirka 45 är miljöarbetare och resterande tjänstemän. Ragn-Sells erbjuder en prestigelös arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på resan mot en mer hållbar framtid.
Varför du ska jobba hos oss?
En trygg arbetsgivare med en platt organisationskultur som erbjuder fina karriärmöjligheter.
En prestigelös arbetsmiljö med välkomnande kollegor och chefer som prioriterar din utveckling.
En organisation som värdesätter delaktighet och som uppmuntrar initiativ för verksamhetens utveckling.
En roll där du aktivt bidrar till ett bättre samhälle där hållbarhet och affärsnytta går hand i hand.
Kontorstider med möjlighet att arbeta hemifrån någon dag i veckan.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
På Häradsudden behandlar vi 200 000 m3 lakvatten i en reningsanläggning bestående av ultrafiltrering, kemisk fällning och flockning i en flotation samt biologisk rening i mark-växtsystem. Anläggningen drivs på daglig basis av egen personal, men vi har också ett tätt samarbete med externa leverantörer av vattenreningstjänster. Genom turbiner omvandlar vi också deponigas till egenproducerad el, som används i våra processer.
Tillsammans med din sektion verkar ni för att efterleva tillstånd och de gränsvärden som anläggningen ska följa. I rollen ingår avtalsvård med de externa parter Ragn-Sells använder för vattenrening.
För att trivas i rollen bör du vara intresserad av både människor och teknik. Du är strukturerad, flexibel och har stor drivkraft för utveckling och förbättring. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga, trivas i ledarrollen och har förmåga att skapa starka team. Du bygger också goda nätverk både inom och utanför din organisation. Självklart har du också ett stort intresse för miljö- och resursfrågor. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Daglig styrning och uppföljning av verksamheten. Ha en löpande dialog med drifttekniker kring den dagliga driften, identifiera utmaningar och föreslå åtgärder.
Ansvara för tidrapportering, avvikelsehantering, tillbudsrapportering.
Tillsammans med teamet arbeta med långsiktig utveckling och optimering av vattenreningsprocesser.
Ansvara för effektiv drift och hög säkerhet vid vår gasanläggning, inklusive insamling, uppsamling och nyttiggörande av metangas i turbiner och gaspannor för energiproduktion.
Samverka med interna och externa parter - såsom konsulter, leverantörer och jurister - i utvecklings- och förbättringsprojekt.
Ansvara för riskbedömningar och beredskapsplanering vid driftstörningar, till exempel vid extrem nederbörd eller strömavbrott.
Tillsammans med övriga Teamet säkerställa efterlevnad av gällande tillståndsvillkor.
Vi söker dig som:
Är intresserad av ledarskap och att få människor att växa, har god förmåga att skapa samarbete och få ihop team.
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis process-, kemi- eller miljöteknik, eller motsvarande område.
Har erfarenhet av en liknande roll inom vattenrening eller närliggande område.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har B-körkort.
Meriterande är om du:
Haft personalansvar.
Har erfarenhet av gasprocesser eller arbete med deponi- och metangas.
Har ett tekniskt intresse och är van att arbeta processinriktat.
Har erfarenhet av att arbeta med ekonomiska kalkyler.
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9580919