Sektionschef till produktionsteknik inom området Ground Combat
Saab Aktiebolag / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2026-06-07
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som sektionschef inom produktionsteknik för Ground Combat får du en central och verksamhetsnära ledarroll där du ansvarar för ett engagerat team av produktionstekniker inom ammunitionstillverkning. Du blir en nyckelperson i att driva, utveckla och framtidssäkra produktionen av några av marknadens mest avancerade produkter.
Du leder både människor och förbättringsarbete med fokus på effektivitet, kvalitet och långsiktig utveckling. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, teknik och övriga stödfunktioner där du skapar rätt förutsättningar för en stabil och modern produktion.
Här får du möjlighet att:
Leda och utveckla ett kompetent team av produktionstekniker
Driva förbättringsarbete och effektivisering i produktionen
Säkerställa att produktionsunderlag, metoder och utrustning håller hög kvalitet
Arbeta strategiskt och operativt i en verksamhet med högt tempo och stort ansvar
Bidra till en kultur präglad av samarbete, utveckling och engagemang
Hos Saab erbjuds du en nyckelroll i en verksamhet med höga ambitioner, avancerad teknik och stort samhällsansvar. Vi söker en närvarande och inspirerande ledare som motiveras av att skapa resultat genom människor och samarbete.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är en trygg och engagerande ledare med ett genuint intresse för människor, produktion och utveckling. Du är kommunikativ, prestigelös och har förmågan att skapa förtroende genom din närvaro och ditt sätt att samarbeta.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driven och lösningsorienterad person med ett närvarande och engagerande ledarskap. Du är social, lyhörd och prestigelös i samarbetet med andra, samtidigt som du arbetar strukturerat och flexibelt utifrån verksamhetens behov.
Vi tror också att du har en naturlig förmåga att motivera, coacha och utveckla människor omkring dig samt drivs av att förbättra och utveckla både arbetssätt och verksamhet. Du har lätt för att bygga relationer och skapa engagemang omkring dig. Samarbete faller sig naturligt och du trivs i en miljö där man hjälps åt, delar kunskap och arbetar mot gemensamma mål.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
God förståelse för produktionsteknik
Erfarenhet från tillverkningsindustri
Erfarenhet av ledarskap, coaching eller teamutveckling
B-körkort
Meriterande är erfarenhet av moderna produktionsmetoder samt arbete med tidsättning, balansering och förbättringsarbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Då annonsen ligger ute under sommarmånaderna kan återkoppling och rekryteringsprocess komma att ta något längre tid än vanligt.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Björkborns industriområde (visa karta
)
691 35 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB sandra.ericsson@saabgroup.com Jobbnummer
9951107