Sektionschef till Nationella operativa avdelningen
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Nationella operativa avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-09-04
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Hos Migrationsverket får du möjlighet att arbeta med aktuella samhällsfrågor i en verksamhet som kontinuerligt utvecklas.
Vi erbjuder en spännande och meningsfull arbetsplats där mötet med människor står i fokus. Din roll som sektionschef är avgörande för att vi ska kunna nå våra gemensamma mål, och vi ser fram emot att välkomna dig som en del av vårt team.
Nationella operativa avdelningen (NOA) på Migrationsverket samlar myndighetens operativa
verksamhet som inte är geografiskt knuten till regionerna. Avdelningen består från och med november av ett kansli, fem sektioner och 38 enheter. Vi söker nu en chef till en sektion som ska starta upp under november månad. De sex enheterna som ska ingå i sektionen tillhör idag andra sektioner på avdelningen.
Som chef för sektionen ansvarar du för:
• prövning och utbetalning av statlig ersättning
• registrering, digitalisering och fördelning av ansökningar
• myndighetens arkiv av utlänningsärenden
• ekonomi- och personaladministration för avdelningen.
Cheferna i sektionen finns i Norrköping, Sundbyberg, Göteborg, Örebro och Umeå.
Din roll som sektionschef
Som sektionschef får du en viktig roll i att leda och utveckla verksamhet i ständig förändring, i enlighet med Migrationsverkets verksamhetsplan och strategier. Du utvecklar sektionens verksamhet och säkerställer en effektiv och hållbar organisation med god arbetsmiljö. Du säkerställer att enheterna inom sektionen når uppsatta mål. Du har ett övergripande ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö.
Du ansvarar för att leda sektionens ledningsgrupp där dina sex enhetschefer ingår. Du arbetar nära enhetscheferna och tar deras stöd i ditt arbete när du leder och utvecklar sektionen, både i det dagliga och i det långsiktiga perspektivet. Du ser till att det finns förutsättningar för delaktighet, samarbete och för att målen omsätts, realiseras och följs upp.
Du rapporterar till direktören för NOA och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till samhällsnytta och påverkar viktiga framtidsfrågor. Hos oss får du arbeta i en kunskapsintensiv miljö med engagerade kollegor, stort mandat och möjlighet att göra skillnad - på riktigt.Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Ledarförmåga och personliga egenskaper:
Som sektionschef är det viktigt att du är en god ledare som kan coacha, motivera och utveckla dina enhetschefer. Du är handlingskraftig med förmåga att driva frågor framåt och åstadkomma resultat i en komplex organisation. Du har analytisk förmåga och förmåga att se helheten, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i föränderliga tider. Du är trygg i dig själv och uppvisar gott omdöme, samtidigt som du skapar engagemang och bygger goda samarbeten. Du har en förankring i myndighetens gemensamma mål, vilket genomsyrar ditt arbete och skapar ett meningsfullt fokus för både dig och dina medarbetare. Vidare är du lyhörd och
prestigelös och skapar goda relationer.
Ditt ledarskap kännetecknas av tydlig riktning, empati i mötet med andra och mod i beslutsfattandet. I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets -och sekretessmedvetenhet.
För rollen som sektionschef ser vi att du har:
- Akademisk utbildning om minst 120HP eller annan utbildning i kombination med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Aktuell chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, budget och arbetsmiljö.
- Erfarenhet att leda via andra chefer.
- Flerårig relevant erfarenhet av att leda på strategisk nivå i offentlig verksamhet.
- Goda kunskaper i att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Chefserfarenhet från statlig verksamhet.
- God insikt om den statliga budgetprocessen och svensk statsförvaltning.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan komma att tillämpas).
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till avtal om förtroendearbetstid.
Placeringsort: Sundbyberg eller Norrköping. Resor inom Sverige ingår i befattningen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter uppdraget intressant? Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 september 2025.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
Individuell lönesättning Så ansöker du
