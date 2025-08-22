Sektionschef till mottagningsgruppen, barn- och ungdomsenheten, Solna stad
2025-08-22
Är du socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården? Är du dessutom en trygg ledare som som ser samverkan som en väsentlig del i ditt ledarskap? Då har vi på Solna stad en tjänst för dig! Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet ansvarar för myndighetsutövning och insatser riktade till barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer.
Inom enheten finns mottagningsgrupp, utredningsgrupper, öppenvård, nätverksteam, fältgrupp, placeringsgrupp och familjerätt. Alla grupper leds av en sektionschef.
Mottagningsgruppen består av sex socialsekreterare som samarbetar både med varandra och sina kollegor i övriga grupper. Enheten har sedan många år ett tydligt fokus på Signs of Safety.
Vad innebär arbetet?
Som sektionschef för mottagningsgruppen förväntas du arbeta mycket nära socialsekreterarna och att kunna ge snabb vägledning och stöd i bedömningar. Du kommer att ansvara för att handläggning och dokumentation utförs enligt lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Det är din uppgift att leda, fördela och prioritera arbetet. Du kommer att ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för mottagningens socialsekreterare.
I din roll ingår även att leda mottagningen mot verksamhetsmålen. För att nå dessa krävs samverkan, kreativitet och struktur. Du kommer tillsammans med enhetschef, biträdande enhetschef och de övriga 7 sektionscheferna att utgöra barn- och ungdomsenhetens ledningsgrupp.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av ledarskap inom myndighetsutövning i den sociala barn- och ungdomsvården, allra helst inom mottagningsgrupp. Du är trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du är tillgänglig, närvarande och har erfarenhet av att arbeta aktivt med arbetsmiljö, grupprocesser och att forma högfungerande team. Du är lyhörd för gruppens behov samtidigt som du har förmåga att prioritera, vara tydlig och kunna arbeta mot mål och fokusera på resultat.
Samverkan är en väsentlig del i ditt ledarskap och du är både lösningsfokuserad och har helhetsperspektiv. Vidare är du bra på att kommunicera enkelt och tydligt, både i tal och skrift.
För oss är Signs of safety en grundpelare i det sociala arbetet. Du behöver ha gedigen erfarenhet av det och vara van att leda utifrån förhållningssättet i det dagliga arbetet.
Vårt erbjudande
Du som chef kommer att erbjudas ledarskapsutbildning och handledning. Utöver detta erbjuder vi friskvårdsbidrag, en god arbetsmiljö och kontorslokaler centralt i Solna i direkt närhet till T-bana, pendeltåg och tvärbana.
Mer information och ansökan
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kommer att inledas med en provanställning. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personliga förmågor.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till enhetschef Emma Ling, telefon 08 - 746 19 27. Facklig representant för Vision är Annika Lordin, som nås på telefonnummer 08-746 10 00. Akademikerförbundet SSR nås via ssr@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV, men utan personligt brev, senast den 11 september.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer, till personer med funktionsnedsättning eller missbruk samt för stöd till brottsoffer och personer i behov av ekonomiskt stöd. Vi ger råd, stöd och handlägger frågor som rör barn- och ungdom, familjerättsfrågor, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, samt frågor som rör brottsoffer och försörjningsstöd.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
