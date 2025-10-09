Sektionschef till mottag inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252244 Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med Våld i nära relation och heder? Är du redo att ta dig an ett spännande och utmanande chefs- och ledaruppdrag som kräver engagemang och teamwork? Då är det till oss du ska söka dig!
Tjänsten innebär att leda och fördela arbetet inom sektionen samt ta ansvar för verksamhetens personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du säkerställer en god arbetsmiljö och ett hållbart ledarskap där medarbetarna ges rätt förutsättningar att utvecklas och prestera. Uppdraget omfattar också den administration som följer av dessa ansvarsområden. Personalgruppen består av 9 socialsekreterare och 1 förste socialsekreterare.
Som sektionschef ska du, utöver att leda dina medarbetare i deras dagliga arbete, också ansvara för att, tillsammans med kollegor, driva verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och utveckling av det sociala arbetet inom verksamhetsområdet.
Enhet mottag är avdelningens väg in, vilket ställer krav på hög förmåga att samarbeta och samverka med dina kollegor inom enheten, avdelningen och förvaltningen. Uppdraget kräver också dialog och samtal med externa parter såsom regionen, kommuner och statliga myndigheter. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga. Då sektionen är ett mottag är det viktigt att du är flexibel och att du lugnt och metodiskt kan förhålla dig till ändrade omständigheter.
Mottaget för våld i nära relation och hedersrelaterat våld arbetar med en målgrupp som är 18 år och äldre. Ett nära samarbete finns med de kollegor som arbetar med barn och ungdomar, utifrån lagstiftning på området.
Du ingår i en ledningsgrupp med fem sektionschefskollegor, varav ytterligare en som arbetar med VINR och heder, och en enhetschef. Det finns även olika stödfunktioner som är kopplade till rollen, såsom HR konsult och ekonom. Enheten sitter samlad på samma adress. Enhetens sektionschefer har beredskap och ett jourschema då det händer att medarbetare behöver stanna längre än ordinarie arbetstid för att slutföra arbete med akuta ärenden. För dig som sektionschef innebär det att du var sjätte vecka har beredskap att stanna kvar i verksamheten tills eventuella ärenden är hanterade för dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en ledare, som leder och motiverar andra mot gemensamma mål. Du är en god samordnare som skapar engagemang och delaktighet i arbetsgruppen. Du är en god lyssnare som arbetar bra med andra och på det sättet hjälper du till att lösa komplexa utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Du har balans mellan struktur och flexibilitet, vilket innebär att du planerar, prioriterar och organiserar ditt och andras arbete samtidigt som du kan förhålla dig till ändrade omständigheter och snabbt ställa om siktet när det behövs. Vidare är du en duktig kommunikatör som skapar och underhåller kontakter och relationer. Du har en förmåga att förstå och förmedla information till dina medarbetare.
Eftersom du delar ledarskapet med en kollega, ställs krav på att du kan samarbeta och arbeta nära och i team med en kollega. Du behöver uppskatta att befinna dig i avdelningens framkant, kunna hantera akuta situationer och ställas inför nya och för dagen oväntade situationer.
För att vara aktuell till tjänsten som sektionschef har du:
• Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleexamen
• Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten
• Minst fem års erfarenhet av socialt arbete
• Chefs- eller ledarerfarenhet
• Goda kunskaper i Office-paketet och Outlook
• Förmåga att obehindrat kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller några av nedanstående områden:
• Chefs-/eller ledarskapskapsutbildning
• Arbete med våld i nära relation och hedersrelaterat våld
• God förmåga att hantera olika verksamhets-, ekonomi- och HR-system
Om arbetsplatsen
Enhet Mottag är avdelningens "väg in" till verksamheten. Enheten består av sex sektioner. Två är riktade mot Våld i nära relation och heder (en av dem är en mottagssektion och den andra arbetar långsiktigt med ärendena efter mottagets initiala bedömning och placering). Två sektioner arbetar med hemlöshet och består av bla av boendemottaget . Två sektioner är inriktade mot ekonomi och består av ekonomimottaget och det vräkningsförebyggande teamet.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Sofi Kimfors sofi.kimfors@malmo.se 0721-64 93 73 Jobbnummer
9549757