Sektionschef till Mobiliseringsavdelningen på Logistikenhet Stockholm
Försvarsmakten / Lagerjobb / Upplands-Bro Visa alla lagerjobb i Upplands-Bro
2025-10-06
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en positiv och noggrann person? Brinner du för service och vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med varierande arbetsuppgifter och högt i tak, då är Logistikenhet Stockholm rätt enhet för dig.
Om enheten:
Logistikenhet Stockholm är en enhet vid Livgardet som understödjer militära förband från verksamhetsorterna Stockholm, Solna och Kungsängen.
Enheten består idag av en Stab, en Teknisk Avdelning, en Försörjningsavdelning i Stockholm och en Försörjningsavdelning i Kungsängen samt en Mobiliseringsavdelning. Logistikenheten bidrar till en starkare försvarsmakt genom en väl fungerande logistik, förbandsnära förrådshållning, förnödenhetsförsörjning och beställning av materielunderhåll i fred, vid beredskapshöjningar och i krig. Försvarsmakten och i synnerhet Logistikenhet Stockholm är under tillväxt inom flera olika områden.
Som anställd inom Försvarsmakten erbjuder vi:
• Tre timmars fysisk träning i veckan på arbetstid
• 28-35 semesterdagar/år beroende på ålder
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov
• Tillgång till träningsanläggningar och motionsspår
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, planera, rekrytera och kompetensutveckla din personal och er verksamhet
• Ingå i avdelningsledningen och stödja med uppföljning av verksamheten
• Ansvara för planering, genomförande, uppföljning och återrapportering av arbetet
• Medverka vid hela avdelningens planerings- och utvecklingsarbete
• Sektionen du skall leda understödjer förbanden med att krigsplacera allt som förbanden behöver, både i våra lagersystem och fysiskt i förråden
• Arbeta i FM redovisningssystem
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkända betyg eller annan aktuell och relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av en ledarskapsroll som arbetsgivaren bedömer tillräcklig
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God administrativ förmåga
• Körkort lägst klass B (manuell)
• Kunskaper i Lift och PRIO
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg med att leda, är proaktiv, strukturerad och vill nå resultat av hög kvalitet. Som person är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och är flexibel. Du har lätt för att jobba i team och lyssnar samt kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har ett högt säkerhetsmedvetande samtidigt som du är serviceinriktad. Vidare är du omdömesgill och är mån om att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet från ledarskapsroll med personalansvar
• God kännedom om explosiva varor samt dess regler och begrepp
• Tidigare arbetslivserfarenhet av drivmedelsförsörjning
• Tidigare arbetslivserfarenhet av förrådstjänst/lager
• ADR grund
• Truckkort
• C-kort
• Militär grundutbildning
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Kungsängen
Arbetstid: Dagtid men andra tider kan förekomma. Resor och övningar förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar om befattning:
Ingemar Sveningsson, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
För information om rekryteringsprocessen, kontakta
Mirja Hamlin, nås via växeln dagtid 08-584 540 00
Fackliga företrädare
Officersförbundet Sven Lundberg och Orry Finnermark
Försvarsförbundet Örjan Jansson
SACO/Försvar Per Textorius
SEKO Lise-Lott Larsson
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08- 584 540 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför just du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9541784