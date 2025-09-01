Sektionschef till läkarsektion Öron-, Näs- och Halssjukvård
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Öron-, Näs- och Halskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av Nordens största ÖNH-kliniker.
Här finns akut och planerad ÖNH-mottagning, slutenvårdsavdelning samt elektiv och akut kirurgisk verksamhet. ST-läkare, specialist- och överläkare arbetar i subspecialiserade team. Fokusområden är huvud-hals-cancer/tumörkirurgi, rhinologi, frakturkirurgi, foniatri, skopio/laryngologi, pediatrisk ÖNH, otologi inklusive hörselimplantat/cochlea, hörsel- och balanssjukdomar samt habilitering och rehabilitering.
Kliniken har ett stort utbildningsuppdrag inom läkarprogrammet samt bedriver fortbildning och utvecklingsarbeten. Inom verksamheten finns flera forskningsgrupper med olika inriktningar inom ÖNH.
Vad kan vi erbjuda dig som söker?
Som sektionschef för läkarsektion 2 som innefattar läkare inom rhinologi, otologi samt hörsel- och balans blir du en central del av klinikens ledningsgrupp. Det finns goda möjligheter till egen utveckling inom ledarskap med mentorskapsprogram, internutbildningar och kurser. Då tjänsten innefattar såväl tid för ledarskap som klinisk tjänstgöring finns även goda förutsättningar till klinisk utveckling.
Som del av ÖNH-klinikens ledning kommer du få en betydelsefull roll kring hur verksamheten drivs. Du kommer bli en viktig del i arbetet att forma en god och tillgänglig ÖNH-sjukvård i VGR och en attraktiv och robust arbetsplats där medarbetare trivs. Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
I uppdraget ingår att planera, leda och utveckla verksamheten tillsammans med verksamhetens ledningsgrupp. Där ingår att arbeta med förbättringar i patientarbetet avseende mottagning, operation, forskning, utbildning och undervisning. Du kommer därutöver ha ansvar för läkarbemanning, rekrytering, schemaplanering, budget och arbetsmiljö.
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Chefsuppdraget kombineras med klinisk tjänstgöring.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialistläkare inom ÖNH-sjukdomar, gärna med tidigare chefserfarenhet och dokumenterad forskarbakgrund. Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
Du är intresserad av att arbeta med att leda och utveckla öron-, näs- och halssjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har klinisk erfarenhet av en kirurgisk verksamhet. Du ska ha en god förmåga till kommunikation och samarbete samt att inhämta, värdera och implementera ny information och kunskap. Du ska vara drivande, kunna arbeta självständigt och ta övergripande ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
