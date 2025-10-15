Sektionschef till kansliet vid avdelningen Försvarsanalys
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du göra skillnad och arbeta i en nyckelroll som skapar förutsättningar för att stärka Sveriges säkerhet? Då kan du vara vår nya kanslichef. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Om tjänsten
Som sektionschef för kansliet leder du det dagliga arbetet på kansliet vilket innefattar personalledning, resursplanering samt vid behov rekrytering. Du får personalansvar och arbetsleder i dagsläget ett tiotal medarbetare i olika roller. Utöver chefsansvaret kommer du också själv arbeta inom något eller några av kansliets operativa ansvarsområden.
Som kanslichef driver du verksamheten framåt genom att motivera och leda hela kansliet med tydlig kommunikation och ett långsiktigt perspektiv. Du engagerar och skapar både delaktighet och goda samarbeten internt såväl som externt. Du rapporterar direkt till ställföreträdande avdelningschefen men tjänsten innebär ett mycket nära samarbete med hela avdelningsledningen.
Om avdelningskansliet
Kansliets primära funktion är att i det dagliga arbetet utgöra en stödfunktion till avdelningens chefer såväl som till kärnverksamheten. I kansliet ingår för närvarande administratörer, kvalificerade handläggare, avdelningssekreterare och avdelningsekonom.
Kansliet ingår i avdelningen Försvarsanalys som bedriver forskning och analys inom bland annat områdena säkerhetspolitik och policystöd, försvarsekonomi och framtidsstudier, operationsanalys samt civilt försvar. Avdelningens medarbetare utgör tillsammans en unik analysorganisation med en stor bredd av erfarenheter och akademiska discipliner - från policy till praktik, från militära till civila frågor. Läs gärna mer om vad avdelningen gör genom att klicka på denna länk: Försvarsanalys .
Kvalifikationer
Vi ser att du har;
akademisk examen på lägst master-/magisternivå med en för tjänsten relevant inriktning,
flerårig ledarerfarenhet från en chefsroll eller som projektledare inom forsknings- och analysverksamhet,
aktuell erfarenhet av arbete inom statlig myndighet, särskilt inom totalförsvarsområdet,
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen som sektionschef är det viktigt att du är en god arbetsgivarföreträdare som leder, motiverar och skapar engagemang och delaktighet för att nå överenskomna resultat. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Som person är du en god förebild för andra och visar gott omdöme vid avvägningar, prioriteringar, samarbeten, uttalanden, beslut och agerande. Du etablerar förtroendefulla relationer och vårdar dem för långsiktiga, effektiva och konstruktiva samarbeten såväl internt som externt. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
aktuell erfarenhet av att arbeta på FOI i roll som är relevant för tjänsten, såsom kvalificerad handläggare eller motsvarande,
erfarenhet av arbete i en forskningsverksamhet,
erfarenhet som personalledande chef,
tidigare erfarenhet av ledningsnära arbete på en försvarsmyndighet.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning. Alla chefer på FOI har en tillsvidaretjänst i verksamheten. Vi tillämpar chefsförordnande som avtalas på tre år med möjlighet till förlängning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 29 oktober!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta stf Avdelningschef Daniel Faria som är tillgänglig för frågor från och med den 21 oktober. Fackliga företrädare är Monia Lougui (Saco-S) och Lisa Bergsten (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
