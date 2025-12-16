Sektionschef till Internmedicin, Södertälje sjukhus

Vill du jobba i ett brett verksamhetsområde där både geriatrik och internmedicin ingår? Vi har gått ihop och blivit ett verksamhetsområde och vår ambition framåt är att ta tillvara på varandras kompetens genom utbildningar och samarbete mellan våra områden geriatrik och internmedicin.
Att vi nu är ett verksamhetsområde ger oss stora möjligheter för effektiva patientflöden och kompetensutveckling.
I vårt verksamhetsområde ingår geriatrisk och internmedicinsk sluten- och öppenvård samt palliativ slutenvård och ASIH. På våra mottagningar utreder och behandlar vi de vanliga stora folksjukdomarna som kognitiv svikt, osteoporos, diabetes, stroke och hjärtsjukdomar. Till våra mottagningar hör även Diagnostiskt Centrum där patienter med okänd primärtumör eller ospecifika symtom på cancer utreds och en mottagning för multisjuka äldre.
Vi har nyligen startat upp "Sjukhus hemma" och har även fått utökade uppdrag inom kardiologisk öppenvård i form av ett hjärtcentrum samt neurologisk öppenvård.
Sektionschef till Internmedicin på Södertälje sjukhus:
Uppdraget som sektionschef innebär att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten mot fastställda mål, samt att ansvara för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Till stöd för verksamheten finns även bemanningsassistent.
Som sektionschef ingår du i verksamhetsområdets ledningsgrupp och medverkar i övergripande utveckling av verksamheten. Kliniskt arbete ingår också i tjänsten.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som på ett dynamiskt sätt kan inspirera, motivera och leda vår internmedicinska verksamhet framåt. Vi ser att du som söker är en trygg och självständig ledare med hög personlig mognad. Du har förmågan att leda med både tydlighet och engagemang och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar. Detta gör att du skapar goda förutsättningar för både medarbetare och verksamhet.
Som ledare är du beredd att agera och utvecklas utifrån Södertälje sjukhus ledargrund:
Förebild - "Andra gör som du gör inte som du säger"
Närvarande - "En ledare ska vara synlig och tillgänglig"
Kommunikativ - "Ledarskap är kommunikation"
Modig - "Våga tänka nytt och våga misslyckas. Våga vara tydlig och våga agera"
Förändringsorienterad - "Förändring är ett tillstånd som ständigt pågår"
• Legitimerad läkare med specialistbevis inom Internmedicin eller närliggande specialitet
Meriterande:
• Erfarenhet av tidigare chefsuppdrag
• Disputation
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Grundanställning tillsvidare som läkare inom din specialitet. Förordnande som sektionschef 3 år.
Heltid.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
