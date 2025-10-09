Sektionschef till Infrastrukturavdelningen vid Marinstaben
2025-10-09
Försvarsmakten finns för att skydda Sverige. Vårt uppdrag kräver en stor bredd i verksamheten. Som anställd hos oss blir du en viktig del av Sveriges försvar. Tänk om du kunde gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid? Vi växer och söker nu en sektionschef för att stärka upp vårat team!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Tjänsten är placerad vid Infrastrukturavdelningen som ingår i Marinstabens Materielkontor och stödjer Marinchefen och Marinstaben med underlag för beslut, planering, genomförande och uppföljning av den marina verksamheten.
Om avdelningen
Infrastrukturavdelningens ansvarsområde omfattar bland annat förvaltning, utveckling och samordning av marinens samlade infrastruktur, infrasektionen utgör en del av infrastrukturavdelningen. Infrasektionen planerar, leder och följer upp infrastrukturprocessen i samverkan med andra delar av Marinstaben, Marinen och Försvarsmakten. Som sektionschef för infrasektionen vid Marinstaben så får du en framträdande roll i den fortsatta utvecklingen av marinen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill möta utmaningen i omvärldsläget tillsammans med oss på Marinstabens Infraavdelning. Vi utgår från att du trivs med att arbta i ett arbetslag och fungerar bäst under frihet och ansvar inom givna gränser. Du suppskattar att få ta dig an nya uppgifter och förstå vikten av en given tidpunkt. Arbetet innebär att leda infrasektionens arbete med att tolka marienens behov av infrastruktur och tillse att processen, tillsammans med bl.a. FortV, FMV m.m. leder fram till att önskad infrastruktur byggs, förvaltas och vid behov avvecklas.
Exempel på uppgifter är:
• att leda beredning och sammanställning av ärenden såsom svar och/eller yttranden i beslut- och samordningsfrågor inom områdena: Infrastruktur, fysisk planering, riksintressen i och för en marinmilitär kontext.
• att samordna och följa upp marin infrastruktur. I detta kommer du att leda beredning av underlag för beslut eller direktiv rörande anskaffning och vidmakthållande, men även avveckling och utveckling, av infrastruktur.
Försvarsmakten befinner sig under stark tillväxt varför arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas över tid vilket också innebär goda förutsättningar för utveckling i befattningen. Tjänsten innebär såväl längre som kortare tjänsteresor.
KRAVKvalifikationer
• För tjänsten relevant examen från högskola/universitet
• För tjänsten aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
Det övergripande perspektivet för verksamheten utgår alltid från myndighetens huvuduppgift; att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. En anställning i Försvarsmakten ställer krav på förståelse för huvuduppgiften samt förmåga att kunna omsätta och representera denna i det dagliga arbetet. Tjänsten kräver förmåga att kunna planera och driva arbetsuppgifter självständigt såväl som tillsammans med andra under eget ansvar. Arbetsuppgifterna omfattar i hög utsträckning behov av samarbete såväl internt som externt och du behöver därför kunna företräda myndigheten, Marinen och infrastrukturfunktionen i olika sammanhang. God social kompetens och en utpräglad kommunikationsförmåga är nödvändiga egenskaper. Arbetet kräver ett högt mått av säkerhetsmedvetande, noggrannhet och eget ansvarstagande. I rekryteringen kommer mycket stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet från arbete inom infrastrukturområdet i en militär och/eller marin kontext
• Kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas arbete, organisation och uppdrag
• Kännedom om, och erfarenhet av, Försvarsmaktens infrastrukturprocess
• Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens skyddade system
• Erfarenhet av att samarbeta över myndighetsgränserÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Tjänsten är placerad på Muskö, söder om Stockholm.
Typ av befattning: Civil.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Kontakta Morgan Carlsson eller Pia Kamm.
Information om rekryteringsprocessen
Kontakta Magnus Olsson.
Fackliga företrädare
SACO-S Åsa Zachrisson
OFR/S Björn Engren
OFR/O Fredrik Lambert
SEKO Lenny Johansson.
Samtliga ovanstående nås via FM växeln 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-20. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
