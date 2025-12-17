Sektionschef till IFO utredning, enhet ungdom
Då en sektionschef går vidare till ett annat uppdrag, söker vi nu en ny sektionschef till en sektion i enheten Ungdom.
Sektionen består av 15 medarbetare inklusive en förste socialsekreterare och tre medarbetare med andra uppdrag än socialsekreterare. Som sektionschef kommer du att ansvara för socialtjänstens verksamhet avseende myndighetsutövning med inriktning ungdomar med ett normbrytande beteende mellan 13-18 (20) år. Fokus i detta uppdrag ligger på arbetet med att utveckla och hitta långsiktiga lösningar med arbetet med barn, ungdomar och deras familjer utifrån deras behov och delaktighet.
I uppdraget ingår även att leda och fördela arbetet i gruppen med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du ska utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje i samspel med chefer och medarbetare. Vi vill att du ska kommunicera med, vägleda och stimulera medarbetarna och ta tillvara och utveckla deras kunskaper och erfarenheter. Vidare ingår det att vidareutveckla det sociala arbetet, hålla dig uppdaterad om aktuell utveckling, forskning och evidensbaserade metoder samt driva kvalitetsarbete.
Mycket spännande händer nationellt gällande enhetens målgrupp vilket bjuder in till utvecklingsarbete. Enheten har nyligen påbörjat implementering av bedömningsverktyget Ester och RBM-principerna, även arbete med Signs of Safety pågår. Kontakt med forskare från Malmö Universitet har också nyligen initierats.
Du ingår i en ledningsgrupp med sektionschefskollegor och enhetschef som tillsammans delar ett stort engagemang för utvecklingsarbetet för enheten Ungdom, att bygga upp kunskap, arbetssätt, bevara och utveckla samverkan internt och externt men även om det viktiga arbetsmiljöarbetet.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• Socionomexamen eller annan för uppdraget lämplig högskoleexamen om minst 180 hp som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av socialt arbete som inneburit myndighetsutövning
• God kunskap om lagstiftning och kan fatta beslut utifrån gällande regelverk
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Chefs- och/eller ledarerfarenheter alternativt erfarenhet av samordnande eller teamledande roll
• Dokumenterad ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att leda team genom förändringsprocesser
• Arbetat med myndighetsutövning gällande barn och unga och/eller familjevård
• Erfarenhet av att driva kvalitetsarbete
• Erfarenhet av att samverka med interna och externa aktörer
• God kännedom om administration och kunna hantera administrativa system som är kopplade till uppdraget som chef
Arbetsuppgifterna ställer höga krav på såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga och med en föränderlig arbetsdag är det viktigt att du är flexibel och med lugn kan förhålla dig till ändrade omständigheter. Vidare är det viktigt att du är en närvarande ledare som leder med tillit och förtroende och som har lätt för att skapa och underhålla relationer men även har strategier för konfliktlösning. Du har en god förmåga att lyssna in, kommunicera och är tydlig med verksamhetens mål och kan förmedla ditt budskap. Du har förmåga att analysera och lösa problem på ett konstruktivt sätt.
Vidare kan du motivera, engagera och skapa dialog och delaktighet. Vi ser även att du skapar struktur, lugn och stabilitet i pressade situationer.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Insats och Utredning. Inom avdelning Utredning arbetar idag ca 500 medarbetare med myndighetsutövning inom våra enheter för Barn och Familj, och våra medarbetare har en hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Första intervjuer planeras att genomföras under vecka 4.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
