Sektionschef till Försvarsmaktens cyberförsvar i Örebro
2025-10-04
Inledning
Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu fler medarbetare för att utöka förmågan inom cybersäkerhet. Detta sker genom operationer och projekt som syftar till att förhindra eller försvåra för motståndaren att använda sina system, samt att tvinga motståndaren att avbryta angrepp i krig.
Som sektionschef tar du på dig en ledande roll vid avdelningen. Du ser till att den operativa verksamheten genomförs på ett ändamålsenligt sätt, representerar verksamheten internt och externt samt stödjer utvecklingen av funktionen.
Om befattningen
Du arbetsleder både civil och militär personal vid planering och genomförandet av projekt, och samverkar med relevanta aktörer för att arbetet ska utföras effektivt. I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra fortsätta utbilda dig inom cybersäkerhet samtidigt som du aktivt deltar i utveckling av verksamhet, personal, metoder och tekniska lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Att verka i arbetsledande befattning
• Delta i utveckling av metoder, processer och verktyg för Försvarsmaktens Cyberförsvar
• Delta vid genomförande av operationer
• Officer (OF 2-3), specialistofficer (OR 7-8) eller för oss relevant akademisk utbildning.
• Erfarenhet av att arbetsleda personal
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tekniska miljöer inom eller utanför Försvarsmakten
• Hög säkerhetsmedvetenhet
• God förståelse om datasystem och nätverk samt ett starkt teknikintresse.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Du har någon form av utbildning inom it- eller informationssäkerhet
• Erfarenhet av operationsledning
• Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
• Dokumenterad erfarenhet eller starkt intresse inom IT-säkerhet
Personliga kvalifikationer
• Du är ansvarstagande, prestigelös och tar initiativ för att bidra till att uppnå efterfrågat resultat i arbetet.
• Du har stark integritet, är lyhörd och arbetar med precision, vilket präglar ditt agerande i grupp.
• Du är analytisk och genuint intresserad av it-säkerhet och kan prioritera mellan operativt resultat och eget lärande.
• Du är förändringsbenägen och självgående utifrån vad situationen kräver.
• Du har ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpar ett kritiskt, etiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete.
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Örebro.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/11 - 2025, ansökan med meritförteckning skickas till:cyberintresse@mil.se
, ange referens 11011.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
