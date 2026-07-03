Sektionschef till Försvarsmaktens cyberförsvar i Örebro
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2026-07-03
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Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu fler medarbetare för att utöka förmågan inom cybersäkerhet. Detta sker genom operationer och projekt som syftar till att förhindra eller försvåra för motståndaren att använda sina system, samt att tvinga motståndaren att avbryta angrepp i krig.
Som sektionschef tar du på dig en ledande roll vid avdelningen. Du ser till att den operativa verksamheten genomförs på ett ändamålsenligt sätt, representerar verksamheten internt och externt samt stödjer utvecklingen av funktionen.
Om befattningen
Du arbetsleder både civil och militär personal vid planering och genomförandet av projekt, och samverkar med relevanta aktörer för att arbetet ska utföras effektivt. I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra fortsätta utbilda dig inom cybersäkerhet samtidigt som du aktivt deltar i utveckling av verksamhet, personal, metoder och tekniska lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Att verka i arbetsledande befattning
Delta i utveckling av metoder, processer och verktyg för Försvarsmaktens Cyberförsvar
Delta vid genomförande av operationerPubliceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Officer (OF 2-3), specialistofficer (OR 7-8) eller för oss relevant akademisk utbildning.
Erfarenhet av att arbetsleda personal
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i tekniska miljöer inom eller utanför Försvarsmakten
Hög säkerhetsmedvetenhet
God förståelse om datasystem och nätverk samt ett starkt teknikintresse.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Du har någon form av utbildning inom it- eller informationssäkerhet
Erfarenhet av operationsledning
Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
Dokumenterad erfarenhet eller starkt intresse inom IT-säkerhet
Personliga kvalifikationer
Du är ansvarstagande, prestigelös och tar initiativ för att bidra till att uppnå efterfrågat resultat i arbetet.
Du har stark integritet, är lyhörd och arbetar med precision, vilket präglar ditt agerande i grupp.
Du är analytisk och genuint intresserad av it-säkerhet och kan prioritera mellan operativt resultat och eget lärande.
Du är förändringsbenägen och självgående utifrån vad situationen kräver.
Du har ett högt säkerhetsmedvetande och tillämpar ett kritiskt, etiskt och sakligt förhållningssätt i ditt arbete.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Örebro.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/8 - 2026, ansökan med meritförteckning skickas till: cyberintresse@mil.se
, ange referens 37476. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991516