Sektionschef till Enheten öppenvård vuxna, sektion Bosocialt stöd 1
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252451
Nu söker Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad, en sektionschef som vill vara med och leda det viktiga arbetet inom Enheten öppenvård vuxna, sektion Öppenvård Boende 1.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Öppenvård Boende är en verksamhet inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som ger insatser i form av bosocialt stöd eller Case Management till malmöbor. Bosocialt stöd är en insats som kan fungera förebyggande mot hemlöshet. Uppdragets grund är att ge stöd till människor att bli självständiga och stärka de livsområden som utgör ett bekymmer för den enskilde. Case Management ges till personer som har problem att klara av vardagen, både i bostaden och i samhället, och behöver stöd att långsiktigt arbeta med de faktorer som bidrar till att problem uppstår. Det kan t ex handla om skadligt bruk/beroende, psykisk hälsa eller våldsutsatthet.
Verksamheten består av tre systersektioner och vi söker nu en ny chef till Öppenvård Boende 1. Som sektionschef leder du det dagliga arbetet och har övergripande ansvar för de insatser som erbjuds. Arbetet innebär nära kontakt med förvaltningens myndighetschefer och andra viktiga aktörer. Du behöver kunna följa behoven i staden och anpassa verksamheten utifrån det. Du leder verksamheten framåt tillsammans med dina två sektionschefskollegor inom Öppenvård Boende 2 och 3.
I uppdraget som sektionschef har du ansvar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhet med fokus på det operativa ledarskapet. Som sektionschef ska du utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje i samspel med dina medarbetare och övriga kollegor. För oss är det viktigt att du som chef kommunicerar, vägleder och stimulerar dina medarbetare och tar tillvara och utvecklar deras kunskaper och erfarenheter.
Som chef för sektionen kommer du ingå i en dynamisk ledningsgrupp tillsammans med sju andra sektionschefer, alla ansvariga för verksamheter som riktar sig till vuxna personer med skadligt bruk/beroende och/eller psykosocial problematik. Tillsammans med enhetschefen utvecklas arbetet inom enheten och anpassas efter de behov som finns hos malmöborna, det ställer krav på samarbete med kollegor både inom och utanför förvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen inom det samhällsvetenskapliga området, om minst 180hp, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har chefserfarenhet alternativt erfarenhet av samordnande eller teamledande roll samt flerårig erfarenhet av socialt arbete med fokus på förändringsarbete. Det är också av stor vikt att du har mycket god förmåga att utrycka dig både muntligt och skriftligt och har vana av dokumentation.
Meriterande:
• Chefs- eller ledarskapsutbildning alternativt ledarutvecklingsprogram.
• Kunskap om Case management.
• Erfarenhet av chefsuppdrag som innefattat personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom området.
• Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring samt kvalitet i verksamheter.
• Erfarenhet av arbete med målgruppen vuxna med psykosocial problematik.
• Erfarenhet av samverkan med andra aktörer.
Som sektionschef för Öppenvård Boende 1, tror vi på en person som i sitt ledarskap ger medarbetarna förtroende och handlingsutrymme och ser dialog och samarbete som grunden för goda resultat. Du leder arbetet utifrån en helhetssyn tillsammans med sektionschefskollegor, ledningsgrupp, medarbetare, invånare och andra samarbetspartners. Med ett genuint engagemang och nytänkande arbetssätt driver du verksamheten framåt och skapa värde för dem vi är till för.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här: malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer planeras att hållas under vecka 46.
Observera att Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Syftet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektivare kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Vi vill därför påminna dig om att dina svar på urvalsfrågorna är en viktig del av vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Innan anställning är det ett krav att du kan uppvisa examensbevis samt id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet akademssr@malmo.se 040-34 51 14 Jobbnummer
9565867