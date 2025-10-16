Sektionschef till enheten för överförmyndarärenden
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252389
Vi söker en sektionschef till enheten för överförmyndarärenden, som ska leda det operativa arbetet och ta det övergripande ansvaret för personal, verksamhet och ekonomi.Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef får du en varierad och stimulerande roll fylld av intressanta uppdrag och utvecklande utmaningar. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och arbetar tätt tillsammans med kollegor och medarbetare för att förbättra och utveckla verksamheten. Målet är att skapa en effektiv och kvalitativ verksamhet som möter både medborgarnas och kommunens behov. I denna roll säkerställer du att verksamheten bedrivs i enlighet med lagkrav, politiska mål och kommunens riktlinjer. Du ansvarar för att organisera, följa upp och utveckla arbetet inom sektionen för att nå uppsatta mål och leverera hög kvalitet.
Medarbetarna du leder, cirka 15 till antalet, arbetar som överförmyndarhandläggare med ansvar för att granska ställföreträdares redovisningar, fatta beslut om arvoden samt handlägga ärenden inom godmanskap och förvaltarskap. Arbetet innebär både myndighetsutövning och kontakt med ställföreträdare, anhöriga, myndigheter och andra samarbetspartners. Sektionen befinner sig i en spännande utvecklingsfas där du som chef har stora möjligheter att påverka och driva helhetsutvecklingen mot våra gemensamma mål.
Rollen innebär också ett nära samarbete med andra delar av förvaltningen och staden, liksom med andra kommuner och offentliga aktörer. Tillsammans bygger vi en verksamhet som präglas av samarbete, engagemang och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Universitets- eller högskoleexamen inom juridik eller annat relevant område enligt arbetsgivarens bedömning.
• Dokumenterad erfarenhet som chef inom myndighet med budget-, personal- och verksamhetsansvar på operativ nivå.
• Erfarenhet av att arbeta för och främja en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
• Erfarenhet av samverkan och nätverkande med interna och externa samarbetspartners.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av överförmyndarfrågor.
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller arbete i en politiskt styrd organisation.
Du är en skicklig samarbetspartner och kan balansera operativt ansvar med att driva helhetsutveckling inom vår förvaltning. För att lyckas i rollen krävs att du har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du effektivt bygger och upprätthåller samarbeten. Du är tillgänglig och närvarande för dina medarbetare, och skapar en trygg, transparent arbetsmiljö genom tillitsbaserad styrning. Med tydlig kommunikation och engagemang leder du verksamheten framåt. Du har god struktur och planeringsförmåga som hjälper dig och dina medarbetare att nå uppsatta mål och hålla deadlines, samtidigt som du är flexibel och hanterar förändringar på ett konstruktivt sätt
Om arbetsplatsen
Tjänstens placering är på Storgatan 15.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 15 januari 2026 eller enligt överenskommelse. Övrig information
Förstaintervjuer kommer att hållas under vecka 46. Andraintervjuer planeras att hållas under vecka 48.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Kajsa Gustafsson kajsa.gustafsson@malmo.se 0767-728280 Jobbnummer
9559860