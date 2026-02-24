Sektionschef till Enhet Stöd och behandling vuxna, ASF, Malmö stad
2026-02-24
Ref: 20260409 Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker ytterligare en sektionschef till Strukturerad öppenvård. I sektionen ryms två verksamheter som bedriver strukturerad öppenvård för personer med beroendeproblematik. Du kommer leda en av dessa verksamheter och din närmsta kollega, den andra sektionschefen, ni kommer alltså att arbeta tätt ihop.
Som sektionschef leder du det dagliga arbetet i verksamheten och har övergripande ansvar för de stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds. Arbetet innebär nära kontakt och dialog med verksamhetens brukare och samverkansparter inom och utom förvaltningen. Du behöver kunna följa behoven i staden och anpassa verksamheten utifrån det.
Du kommer ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med andra sektionschefer, alla med uppdrag att ge stöd och hjälp åt Malmöbor med skadligt bruk/beroende och psykosocial problematik.
I uppdraget som sektionschef har du ansvar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhet. Som sektionschef ska du utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje i samspel med dina medarbetare och övriga kollegor. För oss är det viktigt att du som chef kommunicerar, vägleder och stimulerar dina medarbetare och tar tillvara och utvecklar deras kunskaper och erfarenheter.
De insatser som kommunen ger till personer med skadligt bruk/beroende är, utifrån regeringens förslag om förändrat huvudmannaskap för behandlingsinsatser till målgruppen, under förändring. Vi söker därför en person som ska stärka upp ledarskapet i sektionen under en tidsbegränsad period. Hur förvaltningens insatser för målgruppen kommer se ut framöver kommer behandlas under det kommande året. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, eller annan för uppdraget lämplig högskoleexamen inom det beteendevetenskapliga området, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också flera års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, gärna med målgruppen vuxna med beroendeproblematik.
Meriterande för uppdraget:
• Vidareutbildning inom området missbruk och beroende.
• Chefs- eller ledarskapsutbildning alternativt ledarutvecklingsprogram.
• Chefserfarenhet innefattande personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Erfarenhet av samordnande, projekt- eller teamledande roller.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom området.
• Kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med utveckling, förändring samt kvalitet i verksamheter.
Som person är du en naturlig relationsbyggare som skapar förtroende, engagemang och delaktighet genom dialog, tillgänglighet och ett öppet förhållningssätt. Du har en förmåga att skapa och utveckla samverkansformer, både internt och externt. Samtidigt som du är strukturerad och arbetar systematiskt med tydliga processer, mål och ansvar. Du har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning och säkerställer genom analys och kontinuerlig återkoppling att verksamheten utvecklas och når uppsatta mål. Du är trygg, lyhörd och tydlig i ditt ledarskap.
Du har god förmåga att utrycka dig både muntligt och skriftligt och har vana av dokumentation.
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
I sektion Strukturerad Öppenvård ryms SÖM, strukturerad öppenvård Malmö, och Öppenvård LARO. SÖM är en behandlingsinsats för vuxna med olika typer av beroende. Verksamheten har 20 platser och fungerar som "ett behandlingshem på dagtid". Öppenvård LARO är en verksamhet för personer med opioidberoende. Här ges stöd och behandlingsinsatser till personer som också får substitutionsbehandling från hälso- och sjukvården. Verksamheterna ligger på olika adresser och har olika personalgrupper.
Som anställd hos oss erbjuds du introduktion, handledning, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen med ett nära ledarskap och stödjande kollegor. Vi arbetar löpande med att skapa en hållbar verksamhet med bra förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad 1 år
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-04-01 eller efter överenskommelseÖvrig information
Intervjuer planeras att hållas under vecka 12 och 13.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Jenny Wiström jenny.wistrom@malmo.se 0708-245192 Jobbnummer
