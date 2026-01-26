Sektionschef till Enhet Familjeinsatser, sektion Innerstaden
Malmö kommun / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260150 Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla verksamheten inom sektion Innerstaden i enlighet med uppdrag, mål och gällande lagstiftning. Uppdraget omfattar fullt ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och verksamhet. Du leder cirka 20 familjebehandlare och en samordnare och skapar goda förutsättningar för ett kvalificerat behandlingsarbete för barn och unga i åldern 0-18 år och deras familjer, främst genom biståndsbeslutade insatser men även genom viss gruppverksamhet för barn.
I rollen förväntas du utöva ett nära, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap där struktur, tydlighet och stabilitet i vardagen kombineras med delaktighet och engagemang. Du arbetar aktivt med att delegera ansvar, följa upp verksamhet och skapa arbetsformer som främjar både kvalitet och hållbar arbetsmiljö.
Uppdraget innebär även att säkerställa god samverkan, såväl internt som externt, särskilt gentemot myndighetsutövning och andra samverkansparter. Som sektionschef ingår du i enhetens ledningsgrupp och bidrar där till gemensamt utvecklings- och förändringsarbete inom Enhet Familjeinsatser, som leds genom ett delat ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av socialt arbete, gärna med inriktning mot barn och familj, och god kunskap om socialtjänstlagstiftning samt behandlings- och insatsverksamhet. Du har erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, alternativt annan ledarerfarenhet som bedöms likvärdig.
Det är meriterande om du har genomgått chefs- eller ledarskapsutbildning samt har erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete i komplexa organisationer.
Som person är du trygg och stabil i ditt ledarskap och har en tydlig struktur och helhetssyn i ditt arbete. Du trivs med att leda erfarna medarbetare som tar stort ansvar och motiveras av att skapa tillit, delaktighet och gemensamt fokus på uppdraget. Du har god samarbetsförmåga och mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Om arbetsplatsen
Sektion Innerstaden är en del av Enhet Familjeinsatser inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Sektionen är placerad på Barkgatan 15 i Suellska villan, där vi delar lokaler med en annan insatsverksamhet - förebyggande familjestödet.
I Enhet Familjeinsatser finns sex sektioner med samma grunduppdrag samt ytterligare verksamheter som arbetar mer intensivt med spädbarn och familjer, stöd vid umgänge, stöd till föräldrar med placerade barn, familjestödsverksamhet och familjerådgivning. Enheten bildades nyligen genom att samla insatsverksamheter som tidigare låg i två olika enheter.
Sektionen kännetecknas av erfarna och engagerade medarbetare med vana att ta stort ansvar och ett starkt intresse för att bidra till utveckling av verksamheten. Nuvarande chef, som går i pension till sommaren, har haft ett nära och tillitsfullt ledarskap med tydliga ramar, god struktur och ett starkt fokus på barn och unga - något som lagt en stabil grund för dig som tar vid.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad, både för barn och familjer och för medarbetare, i en organisation som värdesätter samarbete, utveckling och professionalitet.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskomelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR/SACO akademssr@malmo.se -040-34 51 14 Jobbnummer
9703206