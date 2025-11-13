Sektionschef till barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge
Huddinge kommun, Enhet Samverkan och prevention / Socialsekreterarjobb / Huddinge Visa alla socialsekreterarjobb i Huddinge
2025-11-13
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Enhet Samverkan och prevention i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Vi söker en trygg, relationell och resultatorienterad sektionschef till Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun. Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I din roll ansvarar du för ett team bestående av socionomer, speciallärare, specialpedagog och socialpedagog och har följande arbetsuppgifter:
• Främja närvaro i samverkan med andra aktörer såväl inom kommunen som med ex. regionen.
• Driva insatser kopplat till kommunens preventionsarbete.
• Stötta skolorna i komplicerade elevärenden.
I din roll som sektionschef har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du sitter i ledningsgrupp med sektionschefer med avdelningschef som närmaste chef. Du ansvarar för utredningar/rapporter kopplat till uppdraget samt bidrar i framtagande av utbildningsinsatser utifrån identifierade behov i verksamheterna.Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Som chef driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har socionomexamen med en lång erfarenhet av uppdrag i skola med elever med olika behov av särskilt stöd.
Du har dokumenterat god förmåga av att samverka, inom kommun och med andra aktörer samt har bred kunskap om barn och elever i behov av stöd. Du har erfarenhet av arbete med elever inom autismspektrumtillstånd, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Du har också flerårig erfarenhet av att självständigt leda och driva projekt från ax till limpa och har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.Vidare har du en kommunikativ förmåga och skapar förtroendefulla kontakter med medarbetare, chefer, fackliga parter och politiker. Du har även en analytisk förmåga där du identifierar, anpassar och utvecklar utifrån utmaningar och behov som finns i verksamheten.
Som person är du en relationsbyggare med mycket god samarbetsförmåga. Du har en förmåga att kunna initiera, anpassa och styra förändrings- och utvecklingsarbete.
FörmånerFör att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun (Emelie.Arvidsson-Porob@huddinge.se
|84ace20bf8f0463b800c08de0d7660e6|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638962999257978781|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=lA4mneq39oJHNINiV' rel='nofollow'>https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner&data=05|02|Emelie.Arvidsson-Porob@huddinge.se
|84ace20bf8f0463b800c08de0d7660e6|99e636650a0349a083ccd7c1668d2910|0|0|638962999257978781|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ==|0|||&sdata=lA4mneq39oJHNINiV pSWL1jmhaMFO9acrSXsVX1evU=&reserved=0)
UpplysningarVid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Christina Dolke Andersson, Avdelningschef på telefon 08-535 338 61Sök tjänsten genom att bifoga ditt CV och besvara några urvalsfrågor om hur du matchar vår kravprofil. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag, och processen kommer bestå av teamsintervju, intervju på plats hos oss, eventuellt ett arbetsprov, samt referenstagning.Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282102". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Enhet Samverkan och prevention Kontakt
Avdelningschef
Christina Dolke Andersson Christina.Dolke-Andersson@huddinge.se Jobbnummer
9603545