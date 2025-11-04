Sektionschef till Avenbokens behandlingshem och kök
2025-11-04
Publiceringsdatum2025-11-04
Vill du leda och utveckla en verksamhet där ditt engagemang gör verklig skillnad för människor som vill förändra sina liv? På Avenbokens behandlingshem, ett av våra två HVB-hem för vuxna med beroendeproblematik, söker vi nu en sektionschef som vill leda, utveckla och inspirera.
Avenbokens behandlingshem är ett behandlingshem för kvinnor och män som lever med narkotika-, alkohol- och/eller blandmissbruk. Vi arbetar för att skapa en trygg, strukturerad och stödjande miljö där människor får möjlighet att bryta negativa mönster och bygga en ny livssituation.
I rollen som sektionschef ingår att:
• Leda, fördela och följa upp arbetet i gruppen.
• Ansvara för arbetsmiljö, budget och personalfrågor.
• Driva och utveckla verksamheten på behandlingshemmet.
• Vara en aktiv del i enhetens ledningsgrupp.
• Bidra till utvecklingsarbetet inom enheten, avdelningen och förvaltningen i stort.
Hos oss får du en möjlighet att arbeta i en verksamhet där ditt ledarskap gör skillnad - både för dina medarbetare och för de malmöborna vi finns till för.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av socialt arbete samt erfarenhet av ledarskap eller samordning. Det är också ett krav att du har arbetat med behandlingsinsatser.
Det är meriterande om du har:
• Chefs- eller ledarskapsutbildning alternativt ledarutvecklingsprogram.
• Erfarenhet av personal-, budget- och arbetsmiljöansvar.
• Kunskap om lagstiftning, aktuella föreskrifter och riktlinjer.
• Kunskap om CRA, community reinforcement approach.
• Erfarenhet av behandlingsarbete inom ramen för HVB-hem.
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom området.
Som ledare har du förmåga att genom dialog skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Genom goda förutsättningar och stödstrukturer i arbetet möjliggör du att verksamheten når uppsatta mål. Du är trygg, stabil och har god självkännedom. Din kommunikation är transparent och tydlig. Du uppfattas som lyhörd, pålitlig och är modig i ditt ledarskap.
Du har god förmåga att utrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och har vana av dokumentation.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning och minska hemlöshet. Enheten stöd och administration har ett huvudansvar som arbetsgivarfunktion för stadens arbetsmarknadsanställda. Enheten arbetar bland annat med att utföra, understödja och samordna en bredd av administrativa aktiviteter och processer. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som anställd hos oss erbjuds du introduktion, handledning, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Vi arbetar för att ha en bra stämning på arbetsplatsen med ett nära ledarskap och stödjande kollegor. Vi arbetar löpande med att skapa en hållbar verksamhet med bra förutsättningar och en god arbetsmiljö.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
