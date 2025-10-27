Sektionschef till avdelningen för signalunderrättelser
2025-10-27
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en kreativ och relationsskapande sektionschef inom området rysk militär verksamhet till avdelningen för signalunderrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som sektionschef inom området rysk militär verksamhet hör du till avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med att inhämta, bearbeta och analysera material i syfte att rapportera unika och efterfrågade underrättelser till våra uppdragsgivare. Denna nybildade sektion består av flera enheter med olika inriktningar men i huvudsak mot bearbetning och tekniska frågor. På sektionen arbetar förutom chefer och ledare också analytiker. Verksamheten inom din sektion syftar huvudsakligen till att stödja andra underrättelseproducerande sektioner, men viss underrättelserapportering sker även härifrån.
I rollen som sektionschef ingår du i kontorets ledningsgrupp, men du driver även en egen ledningsgrupp som består av sektionens enhetschefer. Du ansvarar för det arbete som utförs på sektionen och även för att utveckla verksamheten. Du samverkar nära med övriga chefer och ledare på kontoret, men också med andra delar inom avdelningen och myndigheten. Du har även personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens enhetschefer, där du arbetar för att upprätthålla ett trivsamt arbetsklimat. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
Att leda sektionens arbete vad gäller förmågeskapande
Uppföljning av sektionens produktion
Samverkan med relevanta funktioner inom myndigheten
Arbete med personaladministration och arbetsmiljöfrågor, så som rekrytering och kompetensutveckling
Uppföljning av att tillstånd och regelverk följs
Du har många kontakter internt på myndigheten, men även externa kontakter med till exempel uppdragsgivare förekommer. Tjänstens karaktär innebär förtroendearbetstid och tjänsteresor inrikes kan förekomma.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis teknik, krigsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, alternativt förvärvat motsvarade kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av en roll i ledande befattning med personalansvar
Erfarenhet från försvarssektorn
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Genomgått utbildning inom försvarssektorn
Erfarenhet av indirekt ledarskap
Erfarenhet som chef på FRA
Erfarenhet av underrättelseverksamhet
Kompetens inom, och/eller intresse för, militära frågor
Kunskap inom radio, telekom och/eller förståelse för teknik
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Relationsskapande - Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, där du skapar kontakter och underhåller dina relationer.
Utvecklingsorienterad - Du har lätt för att ta till dig och se möjligheter i nya idéer, metoder och arbetssätt. Du driver och implementerar förändring.
Ledarskapsförmåga - Du leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra, där du skapar engagemang och delaktighet.
Kreativitet - Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leda till resultat.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 47 50. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-11-23
Referensnummer 2025FRA1986-2
Enligt överenskommelse
