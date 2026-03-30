Sektionschef till avdelningen för arbetsmarknadsinsatser
2026-03-30
Ref: 20260731 Publiceringsdatum2026-03-30
Vi söker nu en sektionschef till avdelningen för arbetsmarknadsinsatser och enheten för praktik och arbetsgivarsamverkan.
Som sektionschef ansvarar du för att leda team med erfarna och självgående medarbetare som arbetar med att planera, samordna och utveckla kommunens feriepraktik för ungdomar i åldern 16-19 år. Uppdraget innefattar både strategiskt och operativt ledarskap, med fokus på att säkerställa en kvalitativ och rättssäker verksamhet som ger ungdomar ökad kunskap om arbetsmarknaden samt stärker deras motivation till studier och arbete.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och bidrar aktivt till helhetsutvecklingen inom både enheten och avdelningen.
I rollen som sektionschef ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av feriepraktikinsatser, inklusive budget, kvalitet och resultat. Du följer upp arbetsmiljö, arbetsbelastning och gruppdynamik samt leder, coachar och utvecklar dina medarbetare med hög grad av självständighet och eget mandat.
Du säkerställer en tydlig riktning, prioritering och struktur i verksamheten samt samordnar och vidareutvecklar samarbeten internt och externt, exempelvis med skolor, näringsliv, fackliga parter och andra kommunala verksamheter.
Vidare driver du utvecklingsarbete och säkerställer att verksamheten utgår från aktuella behov, evidens och god förvaltningskultur. Du bidrar också till enhetens övergripande strategiska arbete och är en aktiv del av ledningsgruppen.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• Universitets- eller högskoleexamen med beteendevetenskaplig/samhällsvetenskaplig inriktning, minst kandidatnivå.
• Chefserfarenhet där personal, arbetsmiljö och budgetansvar varit en del av uppdraget.
• God förståelse för arbetsmarknadspolitik, ungdomsfrågor och offentlig styrning.
Det är meriterande om du har:
• Chefs- eller ledarutbildning.
• Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd verksamhet.
Vi söker dig som är en tydlig och kommunikativ ledare som sätter riktning, skapar struktur och ger dina medarbetare mandat att agera självständigt. Du har förmåga att skapa goda förutsättningar för engagemang, ansvarstagande och utveckling i gruppen.
Du är relationsbyggande och samarbetsorienterad, med lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Genom din lyhördhet och tydlighet bidrar du till ett gott samarbetsklimat och framgångsrika samarbeten.
Vidare är du analytisk och strukturerad, med god förmåga att prioritera, planera och hålla ihop komplexa processer. Du har ett helhetsperspektiv och kan omsätta analys till konkreta handlingar som driver verksamheten framåt.
Vi ser också att du är modig och utvecklingsinriktad. Du vågar utmana befintliga arbetssätt, identifiera förbättringsområden och driva förändring med fokus på kvalitet och resultat.
Som person är du trygg i din roll och har en god förmåga att skapa tillit. Du hanterar situationer där olika intressen behöver balanseras på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Slutligen har du ett genuint engagemang för ungdomsfrågor och en stark motivation att bidra till att stärka ungas möjligheter till studier och arbete.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen för arbetsmarknadsinsatser är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi arbetar för att stärka arbetssökande malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de, av egen kraft eller med stöd från andra aktörer, kan nå egen försörjning. Inom avdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser, exempelvis kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.
Verksamheten består av sex enheter: Enheten för arbete och studier 1, Enheten för arbete och studier 2, Enheten för arbete och studier unga, Enheten för praktik och arbetsgivarsamverkan, Enheten för arbetsmarknadsanställningar och arbetsträning samt Enheten för stöd och administration.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2 800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här: malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad
Facklig kontakt
Akademikerförbundet SSR/SACO akademssr@malmo.se 040-345114
