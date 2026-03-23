Sektionschef till avdelning för signalunderrättelser
2026-03-23
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? ? Vi söker nu en erfaren och driven sektionschef till avdelningen för signalunderrättelser. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som sektionschef hör du till avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med att inhämta, bearbeta och analysera material i syfte att rapportera unika och efterfrågade underrättelser till våra uppdragsgivare. Denna nybildade sektion består av flera enheter med olika inriktningar. Vid sektionen verkar, utöver chefer och ledare, även analytiker. Sektionens främsta uppgift är att producera underrättelser.
Utifrån den roll sektionen spelar är du som sektionschef en del av kontorets ledningsgrupp och leder samtidigt din egen ledningsgrupp med sektionens enhetschefer. Du har ett helhetsansvar för sektionens arbete och driver verksamhetens utveckling framåt. Du samverkar nära med andra chefer och ledare på kontoret, liksom med övriga delar av avdelningen och myndigheten. Du har också personal- och arbetsmiljöansvar för sektionens enhetschefer och arbetar aktivt för att skapa ett trivsamt, hållbart och engagerande arbetsklimat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Leda och utveckla sektionens arbete med fokus på att bygga upp och stärka verksamhetens förmågor
Följa upp sektionens produktion
Att samverka med relevanta funktioner inom myndigheten
Ansvara för personaladministration och arbetsmiljöfrågor, såsom rekrytering och kompetensutveckling
Säkerställa att tillstånd och regelverk följs
Tjänsten omfattar interna kontaktytor inom myndigheten samt externa kontaktytor med exempelvis uppdragsgivare och samarbetspartners. Tjänstens karaktär innebär förtroendearbetstid och tjänsteresor såväl inrikes som utrikes kan förekomma.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis teknik, krigsvetenskap, statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, alternativt förvärvat motsvarade kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av en roll som chef eller förvärvat motsvarande erfarenhet i ledande befattning
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet från försvarssektorn
Erfarenhet av indirekt ledarskap
Erfarenhet av underrättelseverksamhet
Kompetens och/eller intresse för militära frågor
Du är Vi söker dig med följande egenskaper:
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel - Du har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.
Omdöme - Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 47 50. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-19.
Referensnummer 2026FRA315-2.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
