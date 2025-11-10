Sektionschef till Am- och materielsektionen vid Göta ingenjörregemente
Försvarsmakten / Chefsjobb / Eksjö Visa alla chefsjobb i Eksjö
2025-11-10
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Eksjö
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Göta ingenjörregemente (Ing2) söker sektionschef till Am- och materielsektionen
Om enheten
Am- och materielsektionen ansvarar för att förse garnisonens förband med den materiel de behöver för verksamheten. Här arbetar vi med en mängd olika materiel, allt från gruppmateriel såsom yxor, spadar och tält till ammunitions- och minröjningsmateriel samt vapen och ammunition.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef på Am- och materielsektionen har du personalansvar och arbetsleder personalen dagligen. Du ansvarar dessutom bland annat för att:
• Planera sektionens verksamhet på såväl kort som lång sikt.
• Ha löpande kontakt med personer inom och utanför enheten.
• Delta i möten.
• Vara lageransvarig genom att tillse att materielen är redovisad korrekt, att inventeringar görs samt att rutiner för avgångar följs.
• Ha kunskap om gällande regelverk och rutiner samt finnas till som stöd för medarbetarna i sådana frågor.
• Stötta medarbetarna i diverse uppgifter när behov föreligger.Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
• 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga.
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenhet av logistik- och materielhantering i Försvarsmakten.
• Kunskap inom Försvarsmaktens materiel-och redovisningssystem PRIO/LIFT.
Meriterande
• Genomfört värnplikt, GMU, GUF eller annan militär utbildning.
• Truckkort.
• ADR-kompetens.
• Tidigare erfarenheter inom förrådshållning och/eller logistik.
• Körkort för manuell växellåda, C, CE.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Vi söker dig som drivs av att leda och utveckla andra. Vi tror även att du är prestigelös och lösningsfokuserad i ditt bemötande gentemot andra. Befattningen ställer krav på mycket god planeringsförmåga samt god struktur för att kunna ställa om mot de oförutsägbara arbetsuppgifter som dyker upp i vardagen. Samtidigt behöver du vara flexibel gentemot verksamhetens tempoväxlingar. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Vid frågor om tjänsten:
Micael Rosander chef FörsAmicael.rosander@mil.se
, telefon nås genom växeln 010-180 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-Generalist Fanny Janssonfanny.x.jansson@mil.se
, 070-924 81 08
Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 510 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida: Jobba civilt i Försvarsmakten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9598066