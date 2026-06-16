Sektionschef till Akut Internmedicin på Södersjukhuset
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2026-06-16
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Vi söker dig som är redo att anta utmaningen att leda en av kärnverksamheterna på en av Sveriges största medicinkliniker. Internmedicin vid Södersjukhuset består av drygt 500 medarbetare och erbjuder patienter en sammanhållen vårdkedja – från inskrivning på någon av våra slutenvårdsavdelningar till uppföljning inom öppenvården. Kliniken omfattar sex vårdavdelningar, en geriatrisk Clinical Decision Unit (G-CDU), specialistmottagningar inom flera medicinska områden samt ett gastrocentrum med en välrenommerad endoskopienhet.
Akut internmedicin är en central del av Internmedicin och Södersjukhuset som helhet. Vår målsättning är att stärka patienternas välbefinnande och säkerställa vård av högsta kvalitet. Detta uppnår vi genom kontinuerlig utveckling av våra arbetssätt och processer samt implementering av aktuell forskning.
Verksamheten omfattar en modern akutvårdsavdelning med 16 AVA-platser, fyra övervakningsplatser och två IMA-platser. Därutöver har vi nyligen öppnat en klinisk bedömnings- och utredningsenhet för äldre patienter med 12 vårdplatser och korta vårdtider.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef för akut internmedicin har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och budget. Du rapporterar till verksamhetschefen för internmedicin och ingår i verksamhetens ledningsgrupp, där du bidrar till den strategiska utvecklingen av verksamheten.
Till stöd i ditt uppdrag finns controller, HR-partner, verksamhetsutvecklare och administratör. Tillsammans med övriga chefskollegor driver du frågor som rör strategisk kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och organisering av arbetet för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvården.
Du arbetar i nära samverkan med medicinskt ansvarig läkare och ansvarar tillsammans med denne för att säkerställa en vård av hög kvalitet, god patientsäkerhet och fortsatt utveckling inom sektionens olika specialitets- och diagnosområden.
Vi erbjuder goda möjligheter till egen professionell utveckling genom ledarskapsutbildningar, kliniskt arbete, forskningsverksamhet och deltagande i kliniska studier.
Verksamhetens forsknings- och utvecklingsgrupp är knuten till Karolinska Institutet.
I uppdraget ingår klinisk tjänstgöring i omfattning enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Du är lugn och trygg i din ledarroll, har ett starkt engagemang för patienten och god samarbetsförmåga. Förmåga att prioritera, planera och strukturera ditt arbete är också mycket viktig. Du motiveras av förändringsarbete, ser till helheten och agerar långsiktigt. För dig är dialog, delaktighet och transparens en förutsättning för ett väl fungerande samarbete. Du är inlyssnande och inkluderande, har ett tydligt sätt att kommunicera och har förmågan att ställa höga men realistiska krav i strävan efter resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kompetenser
Specialistläkare inom internmedicin eller någon av närliggande medicinska specialiteter.
Dokumenterad erfarenhet av chef- och ledarskap samt erfarenhet av utvecklingsarbete med goda resultat för patient, personal och verksamhet (minst 2 år).
Meriterande
Erfarenhet av arbete på IMA
Forskningserfarenhet, forskarutbildning och projektledarutbildning.Så ansöker du
Vid rekrytering av specialistläkare/biträdande överläkare/överläkare genomförs alltid en sakkunnigprövning vilket är en förutsättning för att erhålla specialisttjänst på Södersjukhuset.
För att din ansökan ska beaktas behöver följande dokument bifogas:
Korrekt ifylld meritförteckning. Meritförteckningen finns att tillgå och fyllas i när du ansöker till tjänsten och besvarar urvalsfrågor kopplat till densamma
CV
Examensbevis
Legitimationsbevis läkare
Bevis på specialistkompetens från Socialstyrelsen
Ev bevis på medicine licentiat/doktorsexamen Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Att söka jobb i Region Stockholm
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset, Internmedicin Jobbnummer
9966012