Sektionschef som vill bidra till Sveriges säkerhet
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2025-08-26
Är du en trygg och kommunikativ ledare med erfarenhet av att driva verksamhet i komplexa sammanhang? Vi söker nu en chef till Förläggningssektionen inom verksamhetsområdet Logistik. Som myndighet i försvarssektorn är vårt uppdrag att leverera det svenska försvaret behöver, viktigare än någonsin. Hos oss får du använda din kompetens där den gör verklig skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som chef för Förläggningssektionen får du en central och mångfacetterad roll med ansvar för att leda, samordna och utveckla sektionens arbete. Sektionen består av drygt tio medarbetare, främst ingenjörer och projektledare, och du har verksamhets-, personal-, ekonomi- och resultatansvar. En viktig del av uppdraget är att rekrytera och utveckla medarbetare samt att skapa en god, inkluderande och hållbar arbetsmiljö.
Du representerar Försvarets materielverks (FMV:s) vision, mål och värdegrund och leder i enlighet med våra ledarskapsprinciper: föregå med gott exempel, bygga förtroende, verka för öppenhet och driva resultat. Rollen innebär nära samverkan med industrin och Försvarsmakten, liksom aktivt deltagande i utvecklingen av en framåtriktad förändringskultur.
Som medlem i Fältförplägnadsenhetens ledningsgrupp arbetar du tillsammans med dina chefskollegor för att skapa stabilitet, utveckla verksamheten och etablera gemensamma rutiner och arbetssätt som stärker långsiktiga förutsättningar för framgång.
Tjänsten är placerad i Östersund, resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att leda och följa upp verksamhet och är van att ta ansvar för att mål och uppdrag genomförs på ett strukturerat sätt. För rollen krävs att du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelska, att du har goda kunskaper i Officepaketets verktyg samt innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som chef med resultat- och personalansvar och gärna har arbetat inom FMV, Försvarsmakten eller annan myndighet. Har du dessutom kunskap om Försvarsmaktens och FMV:s kund- och beställarrelation samt de regelverk som styr dessa är det ett plus.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef på FMV skapar du förutsättningar för dina medarbetares och FMV:s utveckling. Därför behöver du ha förmåga att sätta in skeenden i ett större perspektiv och förstå din roll i dem. Din ledarstil kännetecknas av en stark vilja till utveckling, vilket syns när du tydliggör mål och ramar för verksamheten. I handling visar du omtanke om såväl medarbetare som andra samarbetspartners. Du förstår också att en effektiv och leveranssäker organisation bygger på en öppenhet inför olikheter. I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
FMV:s verksamhetsområde Logistik ansvarar för att i nära samarbete med Försvarsmakten upphandla materiel och tjänster för Försvarsmaktens förmåga inom bland annat logistikstöd, personlig utrustning och fältförplägnadssystem. Förläggningssektionen stödjer Försvarsmakten genom anskaffningar av exempelvis system för vattenrening, livsmedelshantering, tält för boende och staber, fältkök samt fallskyddsutrustningar. Utöver detta bidrar sektionen med expertkunskap både internt och till Försvarsmakten.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Läs mer om verksamhetsområdet logistik här: Logistik
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-16
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Per Andersson, OFR/S Peter Boström, OFR/O Henry Joona och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta enhetschef Massimo Del Din på telefon via växeln: 08-782 4000. Vid frågor om rekryteringsprocessen ber vi dig kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
