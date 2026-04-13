Sektionschef sökes till öppenvården, Psykiatri Södra Stockholm
2026-04-13
Är du en erfaren och engagerad ledare som vill vara med och utveckla regionens psykiatriska vård? I sådana fall är du varmt välkommen att söka till rollen som sektionschef hos oss! Publiceringsdatum2026-04-13Om företaget
Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är 950 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Ditt uppdrag som sektionschef Öppenvård
Du kommer tillsammans med din sektionschefskollega ha det övergripande ansvaret för öppenvårdens 12 mottagningar samt ett mobilt intensivt öppenvårdsteam med totalt ca 450 medarbetare. Du spelar en avgörande roll i att leda och stödja ett team bestående av ca 18 chefer, både enhetschefer och medicinskt ansvariga läkare. Din närmsta chef är klinikens verksamhetschef.
Ditt ledarskap är centralt för att säkerställa att teamet arbetar mot gemensamma mål, och du kommer att vägleda dem i att uppnå önskade resultat. Du har ett ansvar för att säkerställa att sektionens vårduppdrag, ekonomi, arbetsmiljö, miljö och säkerhet bedrivs i enlighet med gällande regler och riktlinjer, samt inom de överenskomna resursramarna. Som medlem av klinikens ledningsgrupp spelar du en central roll i att strategiskt utveckla regionens psykiatriska vård. Du bidrar aktivt till diskussioner om verksamhetens framtid och arbetar för att implementera initiativ som stärker vårdkvaliteten och patienternas upplevelser. Ditt fokus på samarbete och god kommunikation är avgörande för att skapa en sammanhållen och effektiv vård.
Din förmåga att bygga relationer, både inom kliniken och med externa vårdgrannar och patientföreträdare, är central för att skapa en positiv och inkluderande vårdmiljö. Genom ditt engagemang, din expertis och din strategiska vision bidrar du inte bara till sektionens framgång, utan också till en högkvalitativ vård som möter både patienternas och medarbetarnas behov.
Våra förväntningar på dig
Vi söker dig som är trygg i din ledarroll. Ditt förhållningssätt bidrar till att skapa ett positivt arbetsklimat och stärker de professionella nätverken inom organisationen. Du uppmuntrar en kultur av öppen kommunikation på alla nivåer, både internt, gentemot våra patienter, och externa samverkanspartners. Du arbetar strategiskt, innovativt och lyhört för att nå våra gemensamma visioner.
Du har en akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer. För att trivas och lyckas i denna roll behöver du ha erfarenhet från hälso- och sjukvårdssektorn och psykiatrisk vård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information om rekryteringsprocessen
Vi använder oss av en kompetensbaserad intervjuteknik, där vi utgår ifrån dina kompetenser och färdigheter baserat på tidigare erfarenhet och som är viktiga i rollen som sektionschef.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Vi har en arbetsmiljö med tydliga roller och ett multiprofessionellt teamarbete för att våra patienter ska få en god, säker och jämlik vård. Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Du kommer att ha ett chefsförordnande på tre år som kombineras med en tillsvidareanställning i din grundprofession.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO 08-12340487
