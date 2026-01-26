Sektionschef sökes till Besiktningsavdelningen inom Markverkstadsenheten
2026-01-26
Är du en driven ledare med erfarenhet inom verkstadsproduktion som trivs med att utveckla och coacha medarbetare? Då kan du vara den chef som vi söker till Besiktningen Syd/Väst.
Besiktningen Syd/Väst
Besiktningsavdelningen är en avdelning inom Arméstaben Markverkstadsenheten med cirka 110 medarbetare, som bedriver verksamhet i hela Sverige. Besiktningen Syd/Väst har sin verksamhet i Revingehed, Ronneby, Karlskrona, Tofta, Halmstad och Göteborg.
Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Besiktningen utför kontrollbesiktning och statuskontroll enligt fastställda scheman.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende, och hos oss får du både ett eget ansvar och samt goda möjlighet att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
För mer information om vad Markverkstaden gör, se kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som en av totalt tre sektionschefer är du direkt underställd chefen för Besiktningsavdelningen och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Sektionschefen har såväl verksamhets- som personalansvar och du ansvarar för och leder personal inom egen organisation t.ex. för:
• arbetsmiljö och utbildning
• utveckling av sektionen enligt verksamhetens mål
• utveckling av arbetsmetoder
• att säkerställa att säkerhet och kvalité efterföljs
Du ansvarar för sektionens ekonomi/budget och är ansvarig för produktionen, du leder, fördelar och följer upp arbetet.
Du kommer att ha direkt personalansvar över en detaljchef i Revingehed samt över medarbetarna på övriga orter där det inte finns en förstalinjenschef på plats. Det är ca 30 medarbetare i sektionen.
Tjänsten innebär resor till orterna inom sektionen och nätverkande med övriga i underhållskedjan.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst treårigt gymnasium med teknisk eller verkstadsteknisk fordonsinriktning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Aktuell erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God datavana
Dina personliga egenskaper
Vi söker någon med stort engagemang, som har förmåga att se behov av både resultat och relation. Du behöver därför både vara lyhörd och drivande med förmåga att anpassa ditt ledarskap. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt tillsammans med god kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet och kunskap av verkstadsdrift och materielunderhåll inom Försvarsmakten
• Utbildning inom ledarskap och chefskap
Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Revinge
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil alt. militär befattning. Vi välkomnar därmed både civila och yrkesofficerare att söka tjänsten.
Upplysningar om befattningen
Avdelningschef Jimmi Lindvall 072-387 22 62
Information om rekryteringsprocessen
HR Alexandra Falk: 070-848 17 61
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Tobias Brandt
Nås via växeln 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
