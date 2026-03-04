Sektionschef sektionen för beredskapsåtgärder, civil beredskap
2026-03-04
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Säkerhetsavdelningen är en avdelning vid Kriminalvårdens huvudkontor som har till uppgift att inrikta och driva myndighetens säkerhetsarbete. I säkerhetsarbete ingår säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och underrättelse. Avdelningen ansvarar även för den nationella beredskapen för säkerhet, genomför myndighetens internutredningar samt utredningar av allvarliga incidenter.
Kriminalvården är en beredskapsmyndighet och har enligt beredskapsförordningen uppgifter som syftar till att förbereda Kriminalvården och övriga samhället för hanteringen av samhällsstörningar som riskerar att skada oss. Från 1 januari 2026 skapades en ny enhet för civil beredskap på avdelningen, efter att området tidigare hanterats av en projektorganisation. Enheten består av två sektioner; sektionen för förmågeplanering och analys samt sektionen för beredskapsåtgärder. Vi söker nu en sektionschef till sektionen för beredskapsåtgärder. Tjänsten är organisatoriskt placerad vid huvudkontoret i Norrköping men alternativ placering kan vara i Stockholm (Liljeholmen) eller i Malmö.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Enheten för civil beredskap utgör ett stöd för hela myndigheten i beredskapsarbetet. Uppdraget är att bidra till att Kriminalvården snabbt bygger upp de förmågor som behövs för att driva verksamhet även i kris och krig och verka för att Kriminalvården lever upp krav som ställs på beredskapsmyndigheter. En central uppgift är att ge stöd och skapa förutsättningar för kärnverksamheten i utförandet av beredskapsarbetet med målet att skapa förmåga och få effekt av åtgärderna.
Som chef vid sektionen för beredskapsåtgärder har du verksamhets-, budget- och personalansvar för sektionens 14 medarbetare, varav flera beredskapsexperter är placerade vid de sex regionkontoren, samt två arbetar riktat mot övningsverksamhet. Sektionens huvuduppgifter är att stödja myndighetens genomförande av beredskapsåtgärder på alla nivåer, genomföra och samordna myndighetens förberedande planering samt utveckla och förvalta myndighetens kontinuitetshantering. Stödet till kärnverksamheten är huvudfokus för sektionens arbete. Sektionen omsätter de förutsättningar och planeringsåtgärder som skapas på nationell nivå genom stöd till regional och lokal nivå. Beredskapsexperterna stödjer lokal nivå i genomförande och implementering av åtgärder, samordnar regionernas beredskapsarbete och är ett stöd till regioncheferna i beredskapsarbetet. Samtidigt utför de regionala beredskapsexperterna flera utvecklings- och förvaltningsuppgifter på nationell nivå, vilka även de utförs ur regionalt perspektiv.
Kriminalvårdens verksamhet är i ständig utveckling och kommer att fortsätta öka i kapacitet framöver. Du kommer att vara en viktig del i att leda verksamheten och medarbetarna i denna utveckling. Då chefstjänsten är nyinrättad finns stora möjligheter att påverka utformningen av uppdraget. Du kommer vara direktrapporterande till enhetschefen samt ingå i enhetens ledningsgrupp där ni tillsammans utvecklar enhetens arbete. Resor nationellt ingår i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom problemlösningsförmåga, planeringsförmåga, resultatorientering och förändringsledarskap. Du har god förmåga att bygga team och utveckla nätverk för intern och extern samverkan. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och du agerar som förebild för dina medarbetare. Du förväntas tillämpa ett tillitsbaserat ledarskap där du möter alla likvärdigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
• Akademisk utbildning inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta, ex.vis inom juridik, statsvetenskap, vid försvarshögskola, polisutbildning, eller eftergymnasial utbildning, i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet
• Väl vitsordad chefserfarenhet
• Flerårig erfarenhet av arbete inom området säkerhet, gärna i offentlig sektor eller i en större organisation
• Erfarenhet av komplexa samarbeten
• Goda kunskaper om lagstiftning inom området civil beredskap
• Goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande är:
• Utbildning inom området säkerhetsskydd
• Dokumenterad ledarskapsutbildning
• Erfarenhet att leda medarbetare på distans
• Erfarenhet av arbete inom civilt försvar, krisberedskap och säkerhetsskydd
• Erfarenhet av risk- och sårbarhetsanalyser
• Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter eller aktörer inom totalförsvaret
• Erfarenhet av att utveckla former för intern och extern samverkan
• Chefserfarenhet inom Kriminalvården (företrädesvis kärnverksamheten) eller inom andra statliga myndigheter
• B-körkort
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten, tillsammans med CV ligger det till grund för vilka som går vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme och säkerhets- och sekretessmedvetande. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
