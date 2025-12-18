Sektionschef operativt verksamhetsstöd transportavdelningen
2025-12-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
TA är inne i en spännande utöknings- och utvecklingsfas, bl.a. avseende arbetssätt, processer och organisation, och beräknar en ytterligare ökning om ca 10% per år de närmaste åren. Vi arbetar också aktivt med att stärka ledar- och medarbetarskapet på alla nivåer samtidigt som stort fokus ligger på att öka jämställdheten inom avdelningen.
Enheten för verksamhetsstöd är i första hand ett stöd till avdelningschefen men även till övriga enheter. Stödet ges i form av t.ex. framtagande av analyser, strategier och planer för avdelningschefens hela planeringshorisont, ärendeberedning, underhåll av samverkanspunkter samt uppföljning och utveckling av transportverksamheten. Enheten ansvarar för avdelningsövergripande administration och samordning inom olika verksamhetsområden samt hela Kriminalvårdens fordonsflotta. Inom enheten arbetar idag ca 20 medarbetare fördelade mellan två sektioner, strategiskt respektive operativt verksamhetsstöd. Enheten har nyligen genomgått en organisationsjustering varför sektionen för operativt verksamhetsstöd är nybildad. Vi söker därför nu en sektionschef med placering vid huvudkontoret i Norrköping.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Förändringsarbete pågår inom TA, som för närvarande innebär en utökning av transportkapaciteten, utveckling av intern och extern samverkan med beställare samt utveckling av vårt transportplaneringsystem. Verksamheten ska bedrivas effektivt och inom tilldelade budgetramar där kompetens och materiella resurser används optimalt och i god samverkan. Den nya sektionen är ett resultat av en ambitionsökning att utveckla planering, styrning, uppföljning och utveckling av TA.
Sektionschefen ska, tillsammans med enhetschefen och sektionschefen för strategiskt verksamhetsstöd, omsätta enhetens uppdrag. I ditt uppdrag ska du vara ett stöd för enhetschefen i dennes ledning av enheten. Detta stöd lämnas dels direkt till enhetschefen, dels indirekt till denne genom stöd till andra styrnings- och uppföljningsfunktioner inom enheten i syfte att säkra enhetschefens interna styrning och kontroll. Stödets omfattning ska utformas effektivt samtidigt som det ger en administrativ avlastning till avdelningens övriga enheter och sektioner. Till din hjälp har du elva medarbetare med olika ansvarsområden inom fordon, IT-förvaltning, PA-stöd, administration och ärendeberedning. Medarbetarnas arbetsuppgifter är samordnande, kvalitetssäkrande och stödjande i förhållande till den operativa verksamheten men inkluderar också vissa arbetsuppgifter som organiserats på avdelningsövergripande nivå. Sektionen har två specialister som arbetar uteslutande inom IT-förvaltningen och förvaltningsobjektet Transport som ägs av enhetschefen.Kvalifikationer
Du är en passionerad ledare som är analytisk med god problemlösningsförmåga och är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete. Du är lösningsorienterad och vi ser att du har god samarbetsförmåga och hög integritet. Du är självständig och noggrann, samtidigt som du är flexibel och prestigelös. Som ledare skapar du sammanhang, engagerar och entusiasmerar medarbetarna och är tydlig i din kommunikation. Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du styrs av mål- och resultattänkande och prioriterar, planerar och agerar därefter. Självklart har du ett starkt samhällsengagemang och du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du förväntas med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk utbildning/högskoleexamen (om minst 120 hp motsvarande 2 år på högskola/universitet), alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• väl vitsordad flerårig chefserfarenhet
· flerårig erfarenhet av att leda eller utföra personaladministration och schemaläggning
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande är:
• relevant ledarskapsutbildning företrädesvis inom offentlig verksamhet
• flerårig erfarenhet av att leda eller utföra chefsstöd och/eller ärendeberedning
• förståelse för IT-system och styrning
• erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
