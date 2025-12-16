Sektionschef, ÖL/BÖL till NEO, VO barnkirurgi och neonatalvård Lund/Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukvårdschefsjobb / Lund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Lund
2025-12-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård på Skånes universitetssjukhus (Sus)!
Neonatalvården i Lund och Malmö vid Skånes universitetssjukhus är ett högspecialiserat regionalt centrum för vård av sjuka nyfödda och för tidigt födda barn, från graviditetsvecka 2. Verksamheten omfattar avancerad neonatal intensivvård, inklusive vård av barn med medfödda kirurgiska och kardiologiska tillstånd. Neo-IVA i Lund utgör navet för de mest kritiskt sjuka barnen, medan nyfödda med icke intensivvårdskrävande tillstånd vårdas såväl i Lund som Malmö. Vården bedrivs familjenära i tvärprofessionella team med hög medicinsk kompetens och tydligt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och evidens.
Verksamheten har ett uttalat akademiskt uppdrag med aktiv forskning, utbildning och handledning av ST- och specialistläkare. Som en del av universitetssjukhuset bedrivs kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete i nära samverkan mellan klinik, forskning och utbildning, med ett regionalt uppdrag för barn från Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland.
Verksamhetsområdet har en mycket aktiv klinisk och experimentell forskning med fokus på utveckling och innovation. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som sektionschef för läkargruppen, med cirka 50% klinisk tjänstgöring, är du ÖL eller BÖL och specialist inom neonatalvård. Du ansvarar för medicinskt ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö för läkare i Lund och Malmö, samt leder och utvecklar det kliniska arbetet i nära samverkan med övriga chefer. Uppdraget innefattar ansvar för verksamhetsutveckling, kvalitet och patientsäkerhet samt för utbildning, handledning och kompetensutveckling av ST- och specialistläkare. Som sektionschef är du en central del av verksamhetens ledningsstruktur och bidrar aktivt till strategiska beslut, utvecklingsarbete och samverkan inom såväl sjukhuset som regionen, i linje med uppdraget som universitetssjukhus.
Du ingår i verksamhetsledningsgruppen, rapporterar till verksamhetschefen och samarbetar nära med fem sektionschefer och två områdeschefer. Tillsammans med områdeschef leder du Närledningsgruppen och bidrar till strategisk utveckling och hög medicinsk kvalitet inom neonatalvården. Din egen utveckling är viktig för oss, därför erbjuds fortbildning och chefsutbildning i nära samarbete med Skånes universitetssjukvård.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i barnkirurgi. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För att kombinera sektionschefsrollen som biträdande överläkare ska du också ha heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid) och klinisk skicklighet samt självständighet inom huvudspecialiteten. Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring. Det krävs även:
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
För anställning som överläkare krävs även heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid) samt disputation.
Vidare söker vi dig som har;
• flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialiteten utöver erhållen specialistkompetens.
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
Erfarenhet av ledningsarbete och/eller dokumenterad ledarskapsutbildning ses som meriterande liksom aktiv forskningsverksamhet.
Du är en person om har lust och vilja att leda och har förmågan att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang. För dig är det en självklarhet att leva efter Region Skånes värderingar. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Maria Nygren - Verksamhetschef 046-17 78 99 Jobbnummer
9647675