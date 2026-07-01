Sektionschef med utvecklingsinriktning inom Fordonsinformationsavdelningen
Transportstyrelsen / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-07-01
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året runt. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska, spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Du kommer att komma in i en mycket spännande tid då myndigheten initierat flera större program och uppdrag. Bland annat en omfattande modernisering av vägtrafikregistret.
Avdelningen Fordonsinformation har ett viktigt och spännande uppdrag. Några exempel är hanteringen av det nationella fordonsregistret, alla fordonsrelaterade skatter och avgifter, besiktning och informationsförsörjning där vi försörjer stora delar av samhället med nödvändig
information inom vägtrafikområdet.
Under de senaste åren har vi arbetat med att etablera vår förmåga inom verksamhetsarkitektur och agila arbetssätt. Vi söker dig som kan ta arbetet vidare till nästa nivå genom att vidareutveckla och förfina grunden och standardisera och utveckla arbetssätten för en effektiv utvecklingsorganisation.
Ditt ledarskap
Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.
Du kommer att
leda verksamheten i en utvecklingsintensiv period och miljö på både kort och lång sikt
utveckla och leda medarbetare och arbeta med kompetensförsörjning och rekrytering
vidareutveckla verksamhetens arbetssätt mot en agilare och effektivare tillämpning
vidareutveckla ledningssystem och processer
ansvara för planering och uppföljningen av personal, ekonomi, verksamhet och uppdrag
arbeta både strategiskt och operativt
arbeta mycket nära it utveckling.
Du måste ha
relevant akademisk utbildning eller annan motsvarande kunskap/erfarenhet som vi bedömer likvärdig
erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
erfarenhet av ledningssystem och processledning
erfarenhet av agila utvecklingsmetoder och förbättringsarbete.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
erfarenhet av agila ramverk såsom Scrum, SAFe eller liknande
erfarenhet av it-nära utvecklingsarbete med flera utvecklingsteam.
Vi vill att du
är trygg och stabil med god självinsikt, har ett professionellt förhållningssätt, ser relationer i sitt rätta perspektiv och kan skilja på det personliga och det professionella
är målinriktad och resultatorienterad, arbetar strukturerat mot uppsatta mål och låter resultatet vägleda dina prioriteringar, din planering och ditt agerande
har en god samarbetsförmåga, är lyhörd, kommunikativ och bygger goda relationer genom ett smidigt och konstruktivt bemötande
är en inspirerande ledare som motiverar, engagerar och skapar delaktighet, du ger medarbetare rätt förutsättningar och befogenheter för att tillsammans nå verksamhetens mål.
kommunicerar tydligt och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation för att säkerställa att information når fram och skapar förståelse.
har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, även när förutsättningarna förändras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande på fyra år, med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att, under v 28 samt från den 6 august, kontakta Enhetschef Torbjörn Bülow, 010-4956716 torbjorn.bulow@transportstyrelsen.se
.
Fackliga representanter: ST, Cecilia Yttergren och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-6370. Vi behöver din ansökan senast den 14 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef för information hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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701 88 ÖREBRO Kontakt
Torbjörn Bülow 0104956716 Jobbnummer
9986164