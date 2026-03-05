Sektionschef lednings- och verksamhetsstöd, Huddinge kommun
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Nu söker vi en chef till sektionen lednings- och verksamhetsstöd på barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge. Tjänsten som sektionschef för lednings- och verksamhetsstöd finns på avdelningen stab- och verksamhetsstöd. Som chef för lednings- och verksamhetsstöd ansvarar du för att på uppdrag av avdelningens stabschef leda, samordna och utveckla det strategiska och operativa arbetet på sektionen.
Sektionen samordnar ett kvalitativt lednings- och verksamhetsstöd och arbetar på uppdrag av stabschefen i nära samverkan med skolcheferna för förskola och grundskola. Sektionen bistår med kvalitativa utredningar, uppföljningar och analyser samt operativt lednings- och chefsstöd.
Sektionen ansvarar vidare för samordning av forskning och utveckling, till exempel Erasmus, verksamhetsförlagd utbildning, praktik, språkutveckling, förskole- och skolbibliotek, omvärldsbevakning, kontakter och samverkan med forskning o lärosäten.
I uppdraget ingår att samordna förvaltningens arbete med underlag till förskolenämnd och grundskolenämnd samt framtagande av underlag till förvaltningens ledningsgrupp. Sektionen ansvarar även för att besvara inkommande remisser och motioner. Du samordnar kontakten med kommunens centrala stödfunktioner såsom juridik, nämndadministration, kommunikation och diarium, och arbetar för att säkerställa ett effektivt stöd till förskole- och grundskolenämnden.
Sektionen samordnar arbetet vid tillsyner och samverkan med andra myndigheter ex Skolinspektionen och Skolverket. På sektionen utreds även klagomål samt anmälningar om kränkande behandling.
Uppdraget är både brett och betydelsefullt - och ansvarsområdena kan komma att utvecklas och förändras över tid utifrån verksamhetens behov
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Rektorsutbildning. Du har arbetat många år i skol/utbildningsverksamhet och uppvisat goda resultat. Gedigen erfarenhet från ledande roller inom utbildningssektorn krävs.
• Tidigare mångårig erfarenhet av arbete på barn och utbildningsförvaltning med den politiska processen och kvalitetssäkring av politiska underlag. Du har uppnått goda resultat vad gäller samordning av ett effektivt stöd till förskole- och grundskolenämnd.
• Tidigare chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God kännedom om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt erfarenhet av att samverka med fackliga parter.Det är meriterande om du har:
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis offentlig förvaltning, juridik eller pedagogik.
• Erfarenhet av skoljuridiska frågor samt förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Du är en strukturerad och analytisk ledare som skapar trygghet, riktning och engagemang. Du är tydlig, lyhörd och prestigelös, inspirerar och utvecklar dina medarbetare och har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla samarbeten både inom och utanför organisationen.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till stabschef Cecilia Wessfeldt tel.08-535 360 61Cecilia.Wessfeldt@huddinge.se
9779318