Sektionschef Kundtjänst Till Dekra Industrial - Göteborg
The We Select Company AB / Chefsjobb / Göteborg
2026-01-20
Vill du leda en etablerad kundtjänst med stark teamkänsla och engagemang? DEKRA Industrial söker nu en Sektionschef Kundtjänst som vill ta ansvar för verksamheten och tillsammans med teamet fortsätta utveckla arbetssätt, kvalitet och struktur. Nuvarande sektionschef går vidare till en annan roll inom DEKRA, vilket skapar möjlighet för en ny ledare att ta vid och vidareutveckla verksamheten.
Om rollen
Som Sektionschef Kundtjänst har du personalansvar för kundtjänst och reception. Avdelningen består av drivna, skickliga och ansvarstagande medarbetare med hög servicekänsla.
Kundtjänsten fungerar som en Shared Service inom DEKRA-bolagen och arbetar i Salesforce. Avdelningen är single point of contact för våra kunder via telefon och e-post och hanterar även delar av säljprocessen. Kundtjänsten är spindeln i nätet mellan kunder och verksamheten och har en central roll i kundupplevelsen.
Gruppen har en mycket god arbetsmiljö, höga resultat i medarbetar- och kundundersökningar och en kultur där man trivs och har kul på jobbet. Rollen rapporterar till administrativ chef.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en trygg, erfaren och närvarande ledare med ett genuint intresse för människor. Du har med dig gedigen ledarerfarenhet och en stabil grund att stå på, vilket gör att du skapar förtroende och har ett driv som leder gruppen framåt. Du leder med tydlighet, respekt och ett coachande förhållningssätt, och kombinerar struktur med lyhördhet.
Du trivs nära verksamheten och är delaktig i vardagen när det behövs. Att stötta teamet operativt, till exempel genom samtal, coachning och ärendehantering, ser du som en naturlig del av rollen. Du är van att ta ansvar, fatta beslut och ge stöd när det krävs, och du står stadigt även i mer utmanande situationer.
Du är bekväm med att arbeta i CRM-system, gärna Salesforce, och har en god förståelse för hur systemstöd kan bidra till effektiva arbetssätt, uppföljning och utveckling. Samtidigt är du nyfiken och utvecklingsorienterad, du vill vidareutveckla människor, processer och arbetssätt på ett hållbart sätt, utan att tappa fokus på kvalitet och arbetsmiljö.
Som ledare värnar du om en trygg, inkluderande och prestigelös kultur. Du ser värdet i det som redan fungerar väl och bygger vidare på det, samtidigt som du bidrar med erfarenhet, stabilitet och långsiktighet i ledarskapet.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Ansökan
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Har du frågor om tjänsten så kontakta Christer Blomquist, kontaktuppgifter nedan.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktperson
Christer Blomquist christer.blomquist@dekra.com
+4610 455 1438
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Lagergatan 5 (visa karta
)
415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Dekra Industrial Göteborg Jobbnummer
9694808