Sektionschef inom säkerhetsrelaterad mjukvaruutveckling till Must

2025-08-21
Vill du ha ett meningsfullt arbete och bidra till ett säkrare Sverige i en osäker värld? Det förändrade omvärldsläget medför att vårt försvar behöver förstärkas och den ökade underrättelseverksamheten mot Sverige och Försvarsmakten är omfattande. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) bedriver försvarsunderrättelseverksamhet och militär underrättelse- och säkerhetstjänst till stöd för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot Sverige.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett viktigt och stimulerande arbete där du dagligen bidrar till Sveriges säkerhet. Vi erbjuder också mycket goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss finns det friskvårdsmöjligheter som inkluderar träning tre timmar i veckan på arbetstid samt möjlighet till balans mellan fritid och arbete.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Must söker en sektionschef med ett närvarande och utvecklande ledarskap, ett genuint intresse för både verksamhet och medarbetare, en positiv och driven inställning, samt en kontinuerlig strävan efter att tillsammans med medarbetarna utveckla den verksamhet sektionen ansvarar för.
Sektionens uppgift är att utveckla säkerhetsrelaterad operativsystemnära mjukvara. Detta inkluderar att säkerställa nödvändiga förutsättningar så som effektiv testverksamhet, framåtsträvande metodutveckling, kontinuerlig kompetensutveckling, samt ändamålsenliga arbetssätt och samarbetsformer som stödjer både verksamhet och medarbetare.
Som sektionschef ansvarar du för att sektionen arbetar mot överenskomna målsättningar för att lösa användarnas behov. Som utvecklande ledare ska du vara ett föredöme, engagera och motivera medarbetare, leda verksamheten på kort och lång sikt, samt skapa tydlighet. Du arbetar nära både medarbetare - med djup specialistkompetens - och chefskollegor som leder andra utvecklingsteam samt användarteam. Du får ett utmanande, viktigt och stimulerande arbete där målet är att skapa de absolut bästa förutsättningarna för att utveckla och förvalta en komplex verksamhet med direkt koppling till att bibehålla Sveriges säkerhet.
Som sektionschef ingår du i en ledningsgrupp där du bidrar till utveckling av enheten genom att aktivt dela med dig av din erfarenhet och kompetens för att vi tillsammans ska bli lite bättre hela tiden. Du ansvarar även för rekrytering, kompetensutveckling, ekonomi och arbetsmiljön inom sektionen. Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen inom it
• Dokumenterad erfarenhet av chefstjänst som innefattat ledning av specialister med djup kompetens
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom mjukvarutveckling
• Genuint intresse för ledarskap
• God förmåga till uttryck, både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Meriterande
• Erfarenhet inom it/data-säkerhetsfrågor
• Erfarenhet av förändringsledningDina personliga egenskaper
Du är trygg, stabil och har självinsikt samt väl grundade och tydliga värderingar. Du har förmåga att växla mellan långsiktigt arbete och att lösa uppgifter med kort framförhållning. Du har en god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du planerar, prioriterar och följer upp arbetet på ett organiserat sätt och effektivt sätt. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning om sex månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: Stockholm
Det finns ingen möjlighet till distansarbete i denna roll.
För upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen kontakta: hkv-rekrytering-must@mil.se
, vänligen skriv "Sektionschef mjukvara" i ämnesraden.
Fackliga företrädare
Fackliga representanter nås via hkv-rekrytering-must@mil.se
.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-11. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Du ansöker via jobb.forsvarsmakten.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är "Ett säkrare Sverige i en osäker värld". Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.
En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9469944