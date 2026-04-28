Sektionschef inom Järnmalm Projekt - gruva och driftstöd Kiruna
2026-04-28
Led projektverksamheten bakom några av Sveriges största industrisatsningar
LKAB befinner sig i en av sina mest intensiva utvecklingsfaser med omfattande investeringar i gruva och infrastruktur i Kiruna. Nu söker vi en sektionschef som vill ta ett helhetsansvar för en utförande projektverksamhet nära produktion, i en miljö där tempo, teknisk komplexitet och långsiktighet möts.
Sektionen är en del av LKAB:s interna leveransorganisation och arbetar på uppdrag av verksamheten. Det innebär ett tydligt kundfokus, där projektverksamheten omsätter behov från våra interna beställare till genomförda projekt med hög kvalitet, säkerhet och affärsmässighet.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi villförändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt.
Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som sektionschef ansvarar du för att leda och utveckla projektverksamheten kopplad till gruva och driftstöd i Kiruna. Du leder ett kompetent team om cirka 15 projektledare, byggledare och koordinatorer och ansvarar för en projektportfölj med en årlig omsättning om cirka 2 miljarder kronor.
Du verkar i gränslandet mellan strategi och operativt genomförande och:
säkerställer att projekt drivs effektivt från tidiga skeden till genomförande och överlämning
skapar och upprätthåller en nära och förtroendefull dialog med våra interna beställare
prioriterar resurser och skapar struktur i en komplex projektportfölj
ansvarar för budget, ekonomisk uppföljning och planering inom sektionen
driver ett systematiskt arbete kring arbetsmiljö och säkerhet i projektgenomförandet
utvecklar arbetssätt och stärker projektförmågan inom avdelningen
samverkar nära produktion, teknikfunktioner och externa partners
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och bidrar till den långsiktiga utvecklingen av LKAB:s projektverksamhet inom affärsområde Järnmalm.
För oss är ledarskapet minst lika viktigt som resultaten. Du förväntas bidra till en inkluderande och prestigelös kultur där engagemang, samarbete och ansvarstagande präglar vardagen. Vi drivs av att skapa värde för våra interna kunder, gillar utmaningar och välkomnar nya idéer som utvecklar både verksamheten och våra arbetssätt.
Det här har du med dig
Du är en trygg och närvarande ledare som är van att driva verksamhet i komplexa miljöer, gärna nära produktion eller större projekt. Du kombinerar struktur och affärsmässighet med förmågan att skapa engagemang och delaktighet i teamet.
Vi tror att du:
har erfarenhet av att leda projekt eller projektorganisationer
är van att prioritera och fatta beslut i miljöer med många intressenter
har god förståelse för projektstyrning, ekonomi och uppföljning
trivs i en roll där du både utvecklar människor och arbetssätt
Krav för tjänsten:
relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
ledarskapserfarenhet, med påvisad erfarenhet i närtid
goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av stora investeringsprojekt
erfarenhet från gruv-, industri- eller anläggningsprojekt
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Eva Nordberg på mail: eva.nordberg@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Ledarna Norra, ledarna.norra@lkab.com
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Fackliga kontakter Malmberget/Luleå:
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus.
