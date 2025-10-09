Sektionschef HR Support- HR Teknologi och support Regeringskansliet
2025-10-09
Regeringskansliets HR-avdelning, Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen arbetar för att effektivisera den stödjande verksamheten genom att förbättra befintliga tjänster och utveckla nya. HR-avdelningen ska bidra till denna utveckling. Som en del i det arbetet omorganiseras HR-avdelningen i syfte att skapa bättre förutsättningar för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Som sektionschef leder du sektionens arbete och ansvarar för dess planering samt uppföljning av resultat och ekonomiskt utfall. Du har personalansvar för 12 medarbetare och ska främja god arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveckling. Sektionen HR Support arbetar idag huvudsakligen med HR-administration i olika former och ger samtidigt ett visst stöd i vardagen till främst chefer. Sektionen ska över tid göra en transformationsresa där visionen är att HR Support ska bli en tydlig väg in för både chefer och medarbetare på Regeringskansliet för att få stöd och hjälp kopplat till HR:s tjänster och service. Här ska de på sikt få svar på olika frågor och grundläggande vägledning gällande anställning, förmåner, utbildningar och andra HR-relaterade ärenden.
Sektionen är ny i sin form och har ett uppdrag att utveckla servicearbetet och över tid förbättra kundupplevelsen. Det handlar om att skapa ett enhetligt arbetssätt, bredda kompetensen bland medarbetarna och skapa en förnyad servicekultur med målet att medarbetare och chefer får så snabb och smidig service som möjligt. Sektionen kommer framöver att behöva använda sig att ett ärendehanteringsssystem för att kunna registrera, mäta och få statistik över ärendehanteringen. Implementeringen av ärendehanteringssystemet och det nya arbetssättet kopplat till det, blir även en viktig del av chefsuppdraget
Du ingår i enhetsledningen för HR Teknologi och Support, där du aktivt bidrar till förändrings- och utvecklingsarbetet och du rapporterar till enhetschefen. Som sektionschef företräder du också verksamheten i många olika sammanhang, såväl internt som externt. Vi arbetar med löpande utveckling av både arbetssätt, kompetens, leverans- och organisationsindelning varför sektionens ansvarsområden kan komma att justeras över tid.
Vi söker dig som har Högskole- eller universitetsexamen inom för tjänsten relevant område eller annan lämplig utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara relevant för befattningen. Har du genomgått relevanta ledarskapsutbildningar samt har en Högskole- eller universitetsexamen inom HR är det meriterande. Du har flera års erfarenhet som chef med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar samt har erfarenhet från att leda och utveckla en serviceverksamhet/ kundtjänst eller liknande inom statlig/offentlig sektor.
Vidare har du erfarenhet av kund/ användardrivet utvecklingsarbete inom HR samt har erfarenhet av förändringsledning. Du har även erfarenhet av att utveckla ärendehantering via ärendehanteringssystem samt har kunskap om och förståelse för agila utvecklingsmetoder. Det är meriterande om du har erfarenhet av att samverka med drift- och serviceorganisationer inom IT samt om du har erfarenhet av arbete med AI-utveckling.
Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och ha goda kunskaper engelska.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid. Vi ser även att du har en förmåga att skapa förtroendefullt samarbete på alla nivåer både internt och externt samt att du värdesätter goda relationer. Som person är du även omdömesgill och har god självinsikt. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Du anställs tillsvidare med 6 månaders provanställning med ett tidsbegränsat förordnande som chef. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Sofia Tingåker på 08- 405 82 94. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk på 08-405 87 83. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlströmför ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 30:e oktober
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
