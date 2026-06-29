Sektionschef för gastroenterologi och hepatologi
Region Uppsala / Sjukvårdschefsjobb / Uppsala Visa alla sjukvårdschefsjobb i Uppsala
2026-06-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för gastroenterologi och hepatologi inom VO Medicin, hud och reumatologi bedriver specialiserad och högspecialiserad vård för patienter med sjukdomar i mag-tarmkanalen, lever och gallvägar. Verksamheten omfattar slutenvård, öppenvård, dagvård, konsultverksamhet och en omfattande endoskopiverksamhet.
Sektionen består av vårdavdelning 100B2 med 17 vårdplatser, mag-tarm- och levermottagning samt Endoskopienheten. Verksamheten har cirka 16 läkare, ett växande ST-läkarprogram, stark forskningsanknytning och två nationella högspecialiserade vårduppdrag (NHV): TIPS och PSC-ERCP. Endoskopienheten är under stark utveckling och utgör en strategiskt viktig del av verksamheten.
Ditt uppdrag
Som sektionschef är du direkt underställd verksamhetschefen. Du ansvarar för den medicinska kvaliteten, verksamhetsutvecklingen, läkargruppens arbetsmiljö och har ett ekonomiskt ansvar för sektionen. Du leder sektionens strategiska arbete tillsammans med avdelningschefer, verksamhetschef och övriga sektionschefer inom verksamhetsområdet.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra till utvecklingen av såväl sektionen som hela verksamhetsområdet. Uppdraget innefattar ansvar för forskning, utbildning, kompetensförsörjning, patientsäkerhet och verksamhetsplanering.
Forskning och utbildning
Sektionen har en stark akademisk profil med professorer, docent, disputerade läkare, doktorander och forskningssjuksköterskor. Forskningen omfattar bland annat inflammatorisk tarmsjukdom, levercirros, PSC, TIPS, levercancer, fettleversjukdom och kliniska prövningar. Som universitetssjukhus bedriver vi utbildning av studenter, ST-läkare och andra professioner.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som är specialistläkare i gastroenterologi och hepatologi. Erfarenhet av ledarskap, forskning, undervisning och förbättringsarbete är meriterande. Disputation är meriterande.
Din kompetens
Du är en tydlig, lyhörd och engagerad ledare med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att skapa delaktighet, driva förändringsarbete och utveckla både verksamhet och medarbetare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Tjänsten som sektionschef innebär en tillsvidareanställning, eventuellt kan ett chefsförordnande på 3 år vara aktuellt beroende på tidigare erfarenhet.
Tjänsten innebär ett utvecklande chefsuppdrag i en verksamhet med stark akademisk profil, nationella uppdrag och stora möjligheter att påverka framtidens gastroenterologiska vård. Chefsuppdraget omfattar 50 % tjänstgöring och förväntas kombineras med kliniskt arbete, forskning och undervisning.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf. verksamhetschef Shahab Fatemi, shahab.fatemi@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Viktig information gällande din ansökan:
I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit ska även bevis om disputation bifogas.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS830/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9983099