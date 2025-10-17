Sektionschef/enhetschef sökes till en spännande verksamhet!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-10-17Om företaget
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av landets största verksamhetsområden för diagnostik, utveckling och forskning inom området.
Verksamheten spänner över hela Västra Götalandsregionen och totalt arbetar 185 personer hos oss. Vi ansvarar för att patienter får tillgång till blod och blodprodukter av allra högsta kvalitet och arbetar för att rekrytera blodgivare. Vi har blodcentraler med tillhörande labverksamhet. Vi utför diagnostik rörande autoimmuna sjukdomar, allergier, immunbrister och utredningar inför organ- och stamcellstransplantationer. Vi tar fram cellberedningar för hematopoietisk stamcellstransplantation och cellbehandlingar som ATMP, och driver den nationella navelsträngsblodbanken. Metodologin är kvalitetssäkrad genom ackrediteringar och certifieringar.
Vi söker nu en enhetschef till enheten läkare och FoU-biologer. Enheten har cirka 30 medarbetare.
Vad kan vi erbjuda dig?
Här finns kunniga, erfarna och engagerade medarbetare och det ges goda möjligheter till kompetensutveckling med bland annat ledarskapsutbildningar. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare och ger ett flertal förmåner som ett generöst friskvårdsbidrag för att värna medarbetares hälsa, utökad semester med mera. Vi är och vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och trygg chef som vill leda i en kunskapsintensiv miljö med mycket forskning och utvecklingsarbete. Uppdraget handlar om att leda ett högspecialiserat team bestående av läkare och FoU-biologer med specialistuppdrag inom alla delar av vår verksamhet.
Dina närmaste arbetskamrater är dina sex enhetschefskollegor, tillsammans med vilka du kommer ta ett gemensamt ansvar för helheten genom ditt deltagande i verksamhetens ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till verksamhetschefen. Ledarrollen rymmer att utforma och utveckla arbetssätten tillsammans med dina drivna och kunniga medarbetare i gruppen för att tillgodose regionens behov. Medarbetarna har sina ordinarie arbetsplatser på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, men utför även specialistuppdrag på olika platser i regionen. Som chef ansvarar du för verksamhet, ekonomi och din personal. Tillsammans med resten av ledningsgruppen bidrar du till att nå verksamhetens mål och förbättrar och utvecklar verksamheten. Du arbetar med dina medarbetares progression och arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet av medicinska lab- eller forskningsmiljöer och har sådan relaterad utbildning. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning i din grundprofession. Chefsförordnandet är tidsbegränsat till fem år, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Det är viktigt att du har ett genuint intresse för och fallenhet för att leda och utveckla andra människor. Du är prestigelös, lyhörd och trygg i ditt ledarskap. Du har en god förmåga att skapa helhet, lyssna in olika perspektiv och skapa goda förutsättningar för att dina medarbetare ska lyckas i sina roller. Du är legitimerad läkare eller har annan för området relevant högskoleutbildning. Det är meriterande om du har kompetens inom klinisk immunologi och/eller transfusionsmedicin. Erfarenhet från arbetsledning, forskningsverksamhet, förbättringskunskap och kvalitetsutvecklingsarbete är också meriterande. Du är mål- och resultatmedveten med förmåga att driva både utvecklings- och arbetsmiljöfrågor.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
