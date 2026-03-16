Sekretesshandläggare till utlämnandesektionen, Östersund
Polismyndigheten, Serviceavdelningen / Administratörsjobb / Östersund
2026-03-16
Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Vi söker nu fler sekretesshandläggare för en spännande och utmanande roll, som tillsammans kommer att bilda en grupp med bred kompetens och erfarenhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Serviceavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar och består av tre enheter med totalt drygt 720 anställda. Avdelningen är en del i det brottsbekämpande uppdraget och arbetar med medborgarservice i form av bland annat e-tjänster och receptionsverksamhet, utvecklar resedokument och tjänstekort, tillhandahåller allmänna handlingar samt registerutdrag. Även myndighetens förvaltningsärenden och nationella telefonväxeln ingår liksom ansvaret för myndighetens informationshantering.
Tjänsten som sekretesshandläggare är placerad vid utlämnandeärendesektionen. Sektionen består av sex grupper som tillsammans ansvarar för att registrera och hantera en betydande del av de begäran om allmän handling som inkommer till Polismyndigheten. Sektionens grupper är geografiskt placerade över stora delar av landet, från Östersund i norr till Malmö i syd. Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Arbetet som sekretesshandläggare är i huvudsak administrativt och handlar främst om att ta emot och hantera begäran om utlämnande av allmän handling. Det görs genom att läsa och sekretesspröva handlingar som förvaras hos Polismyndigheten och bedöma om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du arbetar i regel självständigt och tillämpar ett förhållandevis komplext regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. I dina uppgifter ingår också att ha kontakt med sökande per mail och telefon och i enstaka fall vid fysiska möten. Rollen innebär kontakter både inom myndigheten och externt. Samarbete och samverkan är därmed en viktig del av arbetet.
Arbetet ställer höga krav på kvaliteten i utförda prövningar. Samtidigt är likvärdiga bedömningar mellan olika begäranden centralt och för att uppnå det arbetar du tillsammans med dina kollegor runt om i landet med ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Även andra arbetsuppgifter kopplade till sektionens uppdrag kan ingå i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Eftergymnasial utbildning, företrädesvis med inriktning mot rättsvetenskap, juridik eller liknande, alternativt arbetslivserfarenhet inom lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• God datorvana och förmåga att sätta dig in i nya IT-system
• Svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du även har:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot rättsvetenskap, juridik eller liknande som polismyndigheten bedömer som relevant
• Erfarenhet i närtid av handläggning hos myndighet eller annan offentlig förvaltning
• Erfarenhet i närtid av att ha arbetat med sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen
• Erfarenhet att utforma beslut utifrån relevanta lagar och förordningar Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som sekretesshandläggare ser vi att du är analytisk, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service och har förmågan att hitta en nivå i dina bedömningar som uppnår rätt kvalitet samtidigt som du är effektiv och hanterar ärendena skyndsamt. Som person är du lösningsfokuserad och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Funktion: Sekretesshandläggare
Arbetsort: Östersund
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB469/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Serviceavdelningen Kontakt
Rekryterande chef
Linn Enmark linn.enmark@polisen.se Jobbnummer
9798351