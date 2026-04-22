Sekretesshandläggare till utlämnandesektionen, Malmö
2026-04-22
Beskrivning av arbetsplatsen
Serviceavdelningen ansvarar för att stärka polisens möte med allmänheten och organisationer och deras behov av service.
Avdelningen har tjänsteleveranser till allmänhet och organisationer inom vapenärenden, parkeringsbestridanden, registerutdrag och tillsammans med polisregionerna pass, nationella id-kort och utlämnandeärenden. Avdelningen har ansvar för kanalerna digital service, telefoni och fysiska möten samt metoder för Polismyndighetens tillgänglighet mot allmänhet och organisationer i nära samarbete med polisregioner och avdelningar. Vidare bistår avdelningen den brottsbekämpande verksamheten med informationsförsörjning från bland annat misstanke- och belastningsregister, arkiv och diarier
En central uppgift framåt är att axla omfattande nya uppdrag inom identitetsområdet så som statlig e-legitimation, statligt id-kort och upprättande av ett id-center i syfte att sprida kompetens inom området och motverka identitetsrelaterad brottslighet i samverkan med andra myndigheter. Avdelningen leds av en avdelningschef och består organisatoriskt av tre enheter och ett avdelningskansli.
Tjänsten som sekretesshandläggare är placerad vid utlämnandeärendesektionen. Sektionen består av sex grupper som tillsammans ansvarar för att registrera och hantera en betydande del av de begäran om allmän handling som inkommer till Polismyndigheten. Sektionens grupper är geografiskt placerade över stora delar av landet, från Östersund i norr till Malmö i syd. Dina arbetsuppgifter
Arbetet som sekretesshandläggare är i huvudsak administrativt och handlar främst om att ta emot och hantera begäran om utlämnande av allmän handling. Det görs genom att läsa och sekretesspröva handlingar som förvaras hos Polismyndigheten och bedöma om efterfrågad handling kan lämnas ut. Du arbetar i regel självständigt och tillämpar ett förhållandevis komplext regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. I dina uppgifter ingår också att ha kontakt med sökande per mail och telefon och i enstaka fall vid fysiska möten. Rollen innebär kontakter både inom myndigheten och externt. Samarbete och samverkan är därmed en viktig del av arbetet.
Arbetet ställer höga krav på kvaliteten i utförda prövningar. Samtidigt är likvärdiga bedömningar mellan olika begäranden centralt och för att uppnå det arbetar du tillsammans med dina kollegor runt om i landet med ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete. Även andra arbetsuppgifter kopplade till sektionens uppdrag kan ingå i dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Eftergymnasial utbildning, företrädesvis med inriktning mot juridik, samhällsvetenskap eller liknande, alternativt minst 6 månaders arbetslivserfarenhet inom lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
God datorvana och förmåga att sätta dig in i nya IT-system
Vi ser det som meriterande om du även har:
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot juridik, samhällsvetenskap eller liknande som polismyndigheten bedömer som relevant
• Erfarenhet i närtid av handläggning inom myndighet eller annan offentlig förvaltning, där du självständigt har hanterat ärenden inklusive beslutsfattande
• Erfarenhet i närtid av att ha arbetat med sekretessprövningar och handläggning av ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen
• Erfarenhet att utforma beslut utifrån relevanta lagar och förordningar Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som sekretesshandläggare ser vi att du är analytisk, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service och har förmågan att hitta en nivå i dina bedömningar som uppnår rätt kvalitet samtidigt som du är effektiv och hanterar ärendena skyndsamt. Som person är du lösningsfokuserad och kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Kontaktpersoner mail och telefon.
Sara Perera Jönsson, rekryterande chef, sara.perera@polisen.se
, 010-651 57 76
Pernilla Melander, HR-konsult, pernilla.melander@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
, Stina Åkesson 010-562 22 55
Seko Polisen, Monica Veberg, tfn 070-549 11 35Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Funktion: Sekretesshandläggare
Arbetsort: Malmö
Arbetstid: Dagtid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lönespannet för tjänsten: 32,000-35,000
Tester kan komma att användas i denna rekryteringsprocess.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
