Sekretesshandläggare till Serviceavdelningen, vikariat
Polismyndigheten, Serviceavdelningen / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-04-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Serviceavdelningen i Uppsala
, Falun
, Örebro
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för Polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Vi söker nu fler sekretesshandläggare för en spännande och utmanande roll, som tillsammans kommer att bilda en grupp med bred kompetens och erfarenhet.
Serviceavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar och består av tre enheter med totalt drygt 720 anställda. Avdelningen är en del i det brottsbekämpande uppdraget och arbetar med medborgarservice i form av bland annat e-tjänster och receptionsverksamhet, utvecklar resedokument och tjänstekort, tillhandahåller allmänna handlingar samt registerutdrag. Även myndighetens förvaltningsärenden och nationella telefonväxeln ingår liksom ansvaret för myndighetens informationshantering.
Tjänsten som sekretesshandläggare är placerad vid arkivsektionen. Sektionen består av sex grupper som tillsammans ansvarar för att vårda och förvalta myndighetens arkiv och hantera begäran om allmän handling som inkommer till Polismyndigheten. Sektionens grupper är geografiskt placerade över stora delar av landet, från Luleå i norr till Malmö i syd.
Nu söker vi en sekretesshandläggare med placering i Uppsala för ett vikariat t.o.m augusti 2027.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Polismyndigheten hanterar årligen ett stort antal förfrågningar om begäran om allmänna handlingar. Rollen innebär i första hand beredning och sekretessprövning av efterfrågade handlingar. Arbetet är både stimulerande och varierande då man dagligen ställs inför nya frågeställningar och utmaningar. Du tillämpar rådande sekretesslagstiftning i dina bedömningar och inom arbetsgruppen förs en ständig dialog rörande sekretessfrågor för att vi gemensamt ska utvecklas och bli mer effektiva i vårt arbete. I funktionen kan det förekomma ytterligare arbetsuppgifter inom ramen för arkivsektionens uppdrag och i rollen ingår också att arbeta med förekommande uppgifter inom arkivhantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, ex inom arkiv, juridik, förvaltning, statsvetenskap och/eller rättsvetenskap
• God kunskap om Offentlighets- och sekretesslagstiftningen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Goda datorkunskaper och god förmåga att sätta dig in i nya system, företrädelsevis i Officepaketet eller motsvarande
Det är meriterande om du har:
• Juridisk erfarenhet inom offentlig förvaltning
• Högskoleutbildning inom juridik med inriktning mot offentlig förvaltning
• Erfarenhet av handläggning inom offentlig förvaltning
• Erfarenhet av att handlägga ärenden inom offentlighet och sekretess
• Erfarenhet av att arbeta inom polisen eller rättsväsendet i övrigt som bedöms som relevant för funktionen Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk lagd, ansvarstagande ich noggrann med ett tydligt servicfokus.. Du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra och bidrar till ett gott samarbetsklimat genom din lyhördhet och din vilja att nå gemensamma mål.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Arbetstid: Flextid
Fackliga företrädare:
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Anställningsbenämning: Handläggare
Anställningsform: Vikariat t.o.m augusti 2027
Arbetsort: Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion:Sekretesshandläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB786/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Box 12256 (visa karta
)
102 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Polismyndigheten, Serviceavdelningen Kontakt
HR-konsult
Emilia Westerlind emilia.westerlind@polisen.se 073-394 82 19
9883929