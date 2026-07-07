Sekretesshandläggare till Serviceavdelningen med placering i Stockholm
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2026-07-07
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Arbetsplatsbeskrivning
Serviceavdelningen är en av Polismyndighetens nationella avdelningar och består av tre enheter med totalt drygt 720 anställda. Avdelningen är en del i det brottsbekämpande uppdraget och arbetar med medborgarservice i form av bland annat e-tjänster och receptionsverksamhet, utvecklar resedokument och tjänstekort, tillhandahåller allmänna handlingar samt registerutdrag. Även myndighetens förvaltningsärenden och nationella telefonväxeln ingår liksom ansvaret för myndighetens informationshantering.
Tjänsten som sekretesshandläggare är placerad vid arkivsektionen. Sektionen består av sex grupper som tillsammans ansvarar för att vårda och förvalta myndighetens arkiv och hantera begäran om allmän handling som inkommer till Polismyndigheten. Sektionens grupper är geografiskt placerade över stora delar av landet, från Luleå i norr till Malmö i syd. Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Polismyndigheten hanterar årligen ett stort antal förfrågningar om begäran om allmänna handlingar. Arbetsuppgiften innebär i första hand beredning och sekretessprövning om efterfrågade handlingar kan lämnas ut. Du arbetar med ett förhållandevis komplicerat regelverk med tillhörande skyndsamhetskrav. Det kräver flexibilitet där du vid hög arbetsbelastning förväntas arbeta tillsammans med övriga medarbetare inom enheten. I funktionen kan det förekomma ytterligare arbetsuppgifter inom ramen för enhetens uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Juristexamen eller annan likvärdig utbildning
Mycket god juridisk analysförmåga
Goda kunskaper om lagstiftning rörande offentlighet och sekretess sant annan central lagstiftning för offentlig förvaltning
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
Juridisk erfarenhet inom offentlig förvaltning
Erfarenhet i närtid av handläggning inom offentlig förvaltning
Erfarenhet i närtid av att handlägga ärenden inom offentlighet och sekretess
Erfarenhet av att arbeta inom polisen eller rättsväsendet i övrigt som bedöms som relevant för funktionen
För att lyckas i rollen som sekretesshandläggare ser vi att du är analytisk, ansvarstagande och noggrann. Du är mån om att ge bra service och har förmågan att hitta en nivå i dina bedömningar som uppnår rätt kvalitet samtidigt som du är effektiv och hanterar ärendena skyndsamt. Som person är du lösningsfokuserad och kan arbeta både självständigt och i grupp.Kontakt
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Alicia Belila alicia.belila@polisen.se
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: Lina Berglund lina.berglund@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, Jessica Stålenkrans 010-563 32 66
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Dagtid, flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
För vidare information om tjänsten och hur du ansöker är du varmt välkommen in till vår hemsida.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 20 juli 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A411.435/2026 i mailets ärendemening. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Jobbnummer
9996008