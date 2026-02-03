Sekreterare till överdirektören och GD Stab
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en person med hög servicekänsla? Vill du vara den som skapar goda förutsättningar för myndighetsledningen och GD Stab interna samordning? Då kan FOI vara din nya arbetsplats. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
I rollen som sekreterare på GD Stab kommer du ge stöd och service till primärt överdirektören och stabschefen genom planering och koordinering av resor, mötesverksamhet, remisshantering och andra ärenden inom ramen för GD Stab samordning och ledning. I arbetsuppgifterna ingår daglig service, till exempel administration av kalendrar, telefonkontakter, korrespondens, reseadministration men också sammanställning av underlag inför beredning av beslut och remisser. Du kommer också vara besöksmottagare vid nationella och internationella besök.
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet för Kansliet för samordning och ledning som ingår i Generaldirektörens ledningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Relevant utbildningsbakgrund på minst gymnasienivå.
Erfarenhet av arbete i en roll som sekreterare till ledningen i en liknande organisation.
Du ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Du är en van användare med goda kunskaper i MS Officepaketet.
För att trivas och göra ett bra arbete behöver du vara utåtriktad, ha god samarbetsförmåga och en hög servicekänsla. Du arbetar strukturerat med helhetssyn och ligger steget före genom att identifiera vad som behöver göras. Du är lyhörd och anpassningsbar när förutsättningarna förändras och nya situationer uppstår. Inom givna ramar förväntas du att arbeta och driva dina uppgifter självständigt. Personlig mognad, gott omdöme och hög integritet är viktiga egenskaper i rollen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Erfarenhet från offentlig verksamhet, i första hand statlig myndighet.
Erfarenhet i något ekonomisystem.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan på svenska i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 10:e februari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Stabchef Niclas Karlsson. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182) Arbetsplats
Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9718946