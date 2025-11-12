Sekreterare till chefen för Kustbevakningens Operativa avdelning
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Kustbevakningen söker en sekreterare till operativa avdelningens ledning med placering på Kanslienheten i Göteborg.
Kanslienheten är den samordnande funktionen inom Operativa avdelningen och länken mellan kärnverksamhetens behov och myndighetens stödfunktioner. Operativa avdelningen är stor med många enheter, och Kanslienheten är kittet som får delarna att hänga ihop så att verksamheten blir sammanhållen och effektiv. Enhetens ansvarsområden består av ledningsstöd, administrativt stöd och funktionellt IT-systemägarskap. Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta nära avdelningens ledning med stöd i administrativa uppgifter och att säkerställa en god struktur avseende rutiner och dokumentation. Du fungerar som spindeln i nätet och behöver kunna lite om mycket. Tillsammans med en sekreterarkollega tar ni initiativ med stort eget ansvar. Arbetet är omväxlande med arbetsuppgifter inom många olika områden. Tjänsten innebär att underlätta för ledningen genom att förbereda möten och konferenser, föra protokoll, ta fram underlag, hantera kalendrar, boka resor och vara behjälplig i de behov som uppstår. Kustbevakningen genomgår en förändringsresa, så en viktig uppgift är att vara drivande i att utveckla och kvalitetssäkra processer och arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Som lägst gymnasieexamen eller annan utbildning inom administration som vi på Kustbevakningen bedömer som likvärdig.
- Aktuell och relevant erfarenhet av sekreterarstöd till chefer på strategisk nivå.
- Flerårig relevant erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet.
- God kännedom om offentlighet och sekretess.
- God IT-vana samt god vana i Office-paketet.
- God förmåga i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Relevant erfarenhet av arbete inom statlig myndighet.
- Relevant erfarenhet av arbete inom organisation med krisberedskapsansvar.
- Relevant erfarenhet att delta i stabsarbete vid pågående samhällskris och/eller blåljusinsatser.
Arbetet på Kanslienheten är ett utpräglat lagarbete och du trivs där i samarbetet med andra. Du är serviceinriktad, skapar förtroende och har en positiv inställning vid problemlösning. Eftersom enheten hanterar ett stort informationsflöde ser vi att du är flexibel och stresstålig, samtidigt som du arbetar strukturerat och har lätt för att lära nytt och anpassa dig till nya situationer. Det är vi som samordnar och ser till att samverkan kommer till stånd, och i det arbetet är du kommunikativ och initiativtagande. Anställningsvillkor
Detta är en tillsvidareanställning med start snarast enligt överenskommelse, med inledande sex månaders provanställning.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997) Kontakt
Martin Scheutz 070-8641869 Jobbnummer
