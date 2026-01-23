Seglingsinstruktör Jubileumsparken våren & sommaren
2026-01-23
Om Passalen
Passalen är en ideell förening som verkar för ett mer inkluderande samhälle som ser potentialen i alla barn. Vi skapar inkludering för barn och unga med funktionsvariation som behöver stöd med att organisera sin fritid, hitta en kompis eller prova på att feriearbeta samt bedriver verksamhet som främjar möten mellan människor.
Passalen är kollektivavtalsanslutna och finns på flera orter i Sverige. Som anställd hos oss utvecklas och lär du på arbetet och bidrar till ett mer inkluderande och socialt hållbart samhälle.
Om Jubileumsparken
Jubileumsparken ligger i Frihamnen i Göteborg. Här kan du bland annat besöka hamnbadet, prova på segling, kanotpaddling eller besöka bastun. Sommaren 2023 öppnade en grönare och större park med fler pooler och 2024 var det återinvigning av den populära bastun.
Jubileumsparken drivs av föreningen Passalen genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), mellan Passalen och Göteborgs stad. Tillsammans med Göteborgs Stad tar vi oss an utmaningen att göra Jubileumsparken till en öppen och inkluderande mötesplats där alla ska känna sig välkomna.
Om tjänsten som seglingsinstruktör
Som seglingsinstruktör kommer du hjälpa parkens besökare att segla i våra accessjollar. En accessjolle är byggd för att alla ska kunna segla i den - den är lätt att segla och svår att välta.
På våren och hösten har vi skolsegling måndagar till torsdagar. Då kommer skolklasser och provar på segling. Under sommaren har vi seglingsläger på vardagarna för barn och unga, samt öppen segling på helger där alla får komma och prova på både segling, kanot och SUP.
Du kommer tillsammans med ett seglingsteam hälsa besökare välkomna, visa hur seglingen går till och hjälpa dem och ansvara för säkerheten under tiden de är där.
Exempel på arbetsuppgifter
• Rigga upp och ner båtar
• Instruera barn och vuxna i hur man seglar
• Vara med på seglingsläger för barn med segling och andra aktiviteter
• Köra motorbåt och ansvara för en säker seglingsaktivitet
• Städa och hålla rent i parken
• Sköta utlåning och ge instruktioner för segling, kanot och SUP (stand up paddle board)
Inga förkunskaper krävs, du kommer få lära dig på plats. Vi söker både personal som kan jobba dagtid vardagar och helgpersonal.
Om dig
Vi söker dig som tycker om att arbeta ute i alla väder, gillar att samarbeta och lära dig nya saker.
Det är meriterande att ha tidigare erfarenhet av segling, men det är inget krav. Du kommer att få en introducerande utbildning och få lära dig på plats.
Då segling är en vattenaktivitet behöver du kunna simma minst 200 meter, varav 50 rygg. Det kontrolleras innan anställningen börjar.
Det allra viktigaste är att du har en nyfikenhet och en vilja att lära dig. Det är meriterande om du kan jobba hela perioden april-september.
Jobbet passar exempelvis dig som pluggar på gymnasiet eller högskola och letar efter ett sommarjobb.
Då Jubileumsparken är en allmötesplats välkomnar vi alla ansökningar. Bland det viktigaste för oss är att vi har en bra mix av anställda. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Till den här anställningen kan du inte heller skicka med ett CV, utan försök i stället fylla i ansökningsformuläret så noggrant som möjligt.
Meriterande
• Erfarenhet av segling
• Erfarenhet av att köra motorbåt
• Erfarenhet av arbete med barn och unga
• Hjärt- och lungräddningsutbildning
• Om du kan arbeta hela perioden
Arbetet startar i april med obligatoriska utbildningar samt skolsegling. 13 juni börjar sommarsäsongen och från då behöver man vara tillgänglig hela sommaren för arbete.
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passalen
Frihamnen 4 BV (visa karta
)
417 70 GÖTEBORG Kontakt
Projektledare
Magnus Sjöberg magnus@passalen.se 0704459135 Jobbnummer
9700191